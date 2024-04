Szijjártó Péter: A közelgő választások kulcsfontosságúak a szuverenitás megóvásáért folytatott küzdelemben

Hangsúlyozta: mindez kizárólag azért volt lehetséges, mert Magyarország Európában kivételes politikai stabilitással rendelkezik. "Ha nem lennénk ilyen helyzetben, akkor már mi is áldozatául estünk volna a liberális világ nyomulásának, mi se tudnánk nemzeti érdekre koncentráló politikát folytatni, hanem be kellene állnunk abba a hullámba, amibe a többieknek be kell" - vélekedett.

Ennek alátámasztására pedig arról beszélt, hogy "látja többeken a szenvedést, mert igazából maguktól mást mondanának, mint amit a jelenlegi helyzetükben kell", több európai kollégája is kitartásra szokta kérni, de nem mer csatlakozni az álláspontjához a vitákban.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy ha 2019-ben és 2022-ben más választási eredmények születtek volna, akkor nem lett volna lehetséges Magyarország ilyen szilárd megóvása.