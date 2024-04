"Azt is világossá kell tennünk, hogy a migráció nem emberi jog, azonban az, hogy mindannyian békében és biztonságban élhessünk saját hazánkban, az bizony a mi emberi jogunk. És azt is világossá kell tenni, hogy minden ország szuverén joga, hogy eldöntse, hogy kit enged be, és ezt a szuverén jogot senki sem veheti el az országainktól" - jelentette ki.

Szijjártó Péter: A migrációügyi egyetértés jó alap a kapcsolat fejlesztéséhez a Dominikai Köztársasággal.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és a Dominikai Köztársaság szövetségre lépett azért, hogy "a képmutató nemzetközi nyomással szemben is" megvédjék polgáraik biztonságát az illegális migráció veszélyeitől.