Szijjártó Péter: A paksi bővítés szempontjából rendkívül fontos helyben is a stabilitás, a kiszámíthatóság

- figyelmeztetett. A miniszter azt mondta, hogy "Ez olyan egyszerű, mint az egyszeregy. Csak mivel az atomerőmű építése, működtetése igen bonyolult dolog, ezért könnyen építhető fel köré olyan buborék, ami elriasztja az embereket". Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy Paksnak a reaktorok csaknem ötven éve a szerves részét képezik, és a helyiek pontosan tudják, hogy ezek jól és biztonságosan üzemelnek. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a paksi bővítés sikere a magyar gazdaság versenyképességének hosszú távú garanciája.

Az erőmű bővítéséről szólva azt mondta, hogy az orosz féllel technológiai és finanszírozási szempontból is kifejezetten előnyös szerződést kötöttek, a munka pedig jól halad, fontos mérföldköveket értek el az utóbbi időben, így a következő évtized elején meg is kezdhetik majd az új blokkok a termelést, és ezáltal hazánk függetleníteni tudja majd magát a nemzetközi energiapiacok viszontagságaitól. Tudatta, hogy Pakson ezzel párhuzamosan olyan infrastrukturális és közösségi fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek nyomán a város egyértelműen előrelépésként élheti majd meg az erőműbővítést. Sok új munkahely jön majd létre, így útépítések, újfelújítások, vasúti fejlesztések, közösségi beruházások is lesznek egyebek mellett - tájékoztatott.