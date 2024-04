Szijjártó Péter: Az eredeti ütemterv szerint halad a Mercedes új kecskeméti gyáregységeinek építése

Az új Mercedes-gyárban jövő év végére minden készen fog állni a sorozatgyártás megkezdéséhez, ami nagymértékben hozzájárul majd a magyar gazdaság teljesítményének és exportjának növeléséhez - emelte ki.

Hozzátette, hogy új karosszériagyártó és új összeszerelő üzem is létesül, amivel új munkahelyek jönnek létre. A miniszter hangsúlyozta, hogy Kecskemét vonzereje tovább növekszik, és Magyarország is javítja a világgazdasági pozícióját. Szijjártó Péter azt is közölte, hogy Jörg Burzer termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag ismét megerősítette, hogy a Mercedes hosszú távon számol a globális működésének kulcshelyszíneként Kecskeméttel.