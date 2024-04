Te mi leszel, ha nagy leszel? Tűzoltó, mentős, vagy inkább rendőr?

Izgalmas virtuális játékok

Azt mindannyian tudjuk, hogy játékos tanulás közben marad meg a legtöbb tudás, ami bizony a mai gyerekeknek interaktív formában megy a leginkább. Erre a Campona is gondolt, ezért is lesz igazán izgalmas a „Mi leszel, ha nagy leszel?” című programsorozat. A szervezők ugyanis egy olyan központi installációval készülnek, amelynek köszönhetően játékos feladatokon keresztül lehet majd megoldani nyomozói feladványokat, de az igazán vállalkozó kedvű gyerekek „tüzet” is olthatnak, vagy akár kisállatokat is menthetnek, miközben fontos ismereteket szerezhetnek a tűzvédelemről. És, ha már a legkisebb lurkóknál tartunk, akkor számukra igazi kreatív elfoglaltságot jelent majd az a kézműveskedés, amelyen rendőrjelvényt, vagy akár tűzoltó sisakot is készíthetnek, és persze az arcfestés, valamint a csillámtetoválás sem marad el. Sőt! Egy szimuláció segítségével – a virtuális valóságnak és persze a VR szemüvegnek köszönhetően – azt is megismerhetik, hogy a mentők miként tudnak eljutni mentőhelikopterrel egy sebesülthöz. Aki pedig szeretne, jelmezbe bújhat, amiről fotó is készül, ezáltal egy életre szóló emlék marad, erről a felejthetetlen és tartalmas élményről.

Ez pedig a való világ