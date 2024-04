Több százmillió forintnyi drogot foglaltak le egy budapesti garázsban - videó

A győri nyomozók tavaly óta nyomoztak egy nemzetközi kábítószer-kereskedő bűnbandával szemben. Idén márciusban és áprilisban is folytak a vizsgálatok, aminek következtében a banda több tagját is letartóztatták. Az egyik férfinek Budapesten több lakása is volt, ahol a hatalmas mennyiségű drogot tartotta, aminek az értéke több száz millió forint. Ezután a nyomozók még három férfit fogtak el, akiknél szintén nagy mennyiségű drogot találtak. A négy férfit letartóztatták, azonban az ötödik társuknak sikerült megszöknie, ezért ellene nemzetközi és európai elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.

Egy nemzetközi kábítószer-kereskedő bűnbandával szemben tavaly nyár óta nyomoz a Nemzeti Nyomozó iroda győri egysége. A nyomozás során kiderült a banda Szerbiából és Montenegróból szállítja a drogot Magyarországra. A nyomozók együttműködtek a nemzetközi hatóságokkal, ezért márciusban és áprilisban elfogták a bűnszervezet több tagját. Március 11-én kaptak el egy szerb férfit, P. Rankovot, aki épp Szerbiába tartott, de a Röszke-Horgos határátkelőn megállították. Ezután a férfi budapesti lakásiban tartottak házkutatást a rendőrök, ahol az Árnyas utcában lévő garázsban több mint 600 millió forint értékű drogot találtak.

Több mint 20 liter amfetaminolajat és közel 90 kilogramm marihuánát. A hatalmas mennyiségű drog lefoglalásával 150 ezer adag kábítószer eladását akadályozták meg a rendőrök. Ezután a nyomozás folytatódott és április 7-én egy ,magyar és két szerb férfit fogtak el Budapesten. A kommandósok J. Tamás Sándort a XIII. , Boris C.-t a XI. és Andelic C.-t az V. kerületben. A lakásiakat átvizsgálták, ahonnan több kiló hasis és kokain, illetve prés- és fóliázógép, digitális mérleg, valamint nejlonzacskó került elő. Sőt az egyikük garázsában egy bőrönd tele volt hasis téglával.

A három férfitól összesen 27 kilogramm drogot foglaltak le a nyomozók, aminek az értéke közel 150 millió forint. A rendőrök a négy férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják és mindhármukat letartóztatták. Azonban egyik társuknak sikerült megszöknie a rendőrök elől. Ezért Bréti Zoltán ellen belföldi nemzetközi, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki.

Fotó: Police.hu