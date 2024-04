Ügyfeleit és munkavállalóit is jótékonykodásra ösztönzi a biztosítási platform

Ezért idén márciusban egy teljes munkanapot szántak közös önkénteskedésre a Budapest Bike Maffiánál, és a közelgő adó 1% felajánlás kapcsán is támogatják a vállalat dolgozóit abban, hogy felismerjék ennek fontosságát.

Jótékonyság és CHERRISK – már az első naptól kéz a kézben

A CHERRISK működésének egyik alappillére saját jótékonysági közösségi programja, melynek célja – jó ügyek támogatása mellett – a társadalmi szemléletformálás. Egy ingyenesen letölthető mobilalkalmazás, a CHERRISK GO segítségével bárki anyagi ráfordítás nélkül tud hozzájárulni jótékony célok megvalósulásához. A felhasználók mozgással gyűjtött pontjaikat – úgynevezett cserkóikat – ajánlhatják fel hazai nonprofit szervezeteknek, amit a CHERRISK anyagi támogatásra vált. A vállalat öt és fél éves fennállása alatt már 60 jótékonysági célt támogatott, és több mint 57 millió forint támogatást adott át segítő szervezeteknek Magyarországon és Németországban.

„A jótékonyság az első naptól része, és mindig is a része marad a CHERRISK működésének. Mi úgy gondoljuk, a biztosítás jó dolog, hiszen egymás segítéséről szól a bajban. Ezt a gondolatot ültetjük át a közösségi jótékonysági programunkra is” – fogalmazta meg Kurtisz Krisztián, a CHERRISK ügyvezetője.

Csapatépítéssel is lehet jó ügyeket támogatni

A CHERRISK társadalmi felelősségvállalása közösségi programja mellett a munkavállalók szemléletformálására is kiterjed. A vállalat ezért már második éve szentel egy teljes szervezeti csapatépítő napot közös önkéntes programnak, amely révén a kollégák egy munkanap keretében kóstolhatnak bele a jótékonyságba. Március 22-én a vállalat dolgozói a CHERRISK idei éves jótékonysági partnerénél, a Budapest Bike Maffiánál önkénteskedtek.

„Egy közösen eltöltött önkéntes nap lehozza a jótékonyság élményét a stratégiák és Excel-táblázatok szintjéről a személyes tapasztalás szintjére. Mivel a társadalmi felelősségvállalás a missziónk és az üzleti modellünk része, magától értetődő, hogy a kollégákat is bevonjuk ebbe” – mondta el Kocsis Tamás ügyvezető.

A magyarországi nonprofit szervezetek, reagálva a forprofit szektor munkáltatói igényeire, egyre több és változatosabb csapatépítő programot kínálnak kiajánlható szolgáltatásként, amelyek - az önkéntesek bevonása mellett - fontos bevételi forrást is jelentenek számukra. A Budapest Bike Maffia által szervezett önkéntes nap során a CHERRISK munkatársai több mint 200 szendvicset és 80 adag lecsót készítettek budapesti hajléktalanszállók lakói számára, az ételadományt pedig a program végén az egyesület önkénteseivel közösen célba is juttatták. A programról készült videós élménybeszámoló ide kattintva érhető el.

Adó 1% felajánlásra és közös jótékonykodásra ösztönzi munkavállalóit a CHERRISK

A május 21-i adóbevallási határidő közeledtével a CHERRISK kiemelt munkáltatói felelősségének érzi, hogy ösztönözze és segítse munkavállalóit az szja 1+1% felajánlásban. A vállalat belső tudásmegosztó eseményt és rendszeres emlékeztetőket is biztosít ebben az időszakban, amik célja, hogy a kollégák felismerjék az 1% támogatási forma fontosságát, megtalálják azokat a szervezeteket és ügyeket, amelyek mögé jó szívvel be tudnak állni, és további eszközöket is kapjanak a mindennapi, saját élethelyzetükhöz illő jótékonykodáshoz. A márciusi önkéntes nap is ezen törekvés része, amin keresztül a munkatársak nem csak közösen segítettek, hanem egyénileg is megtapasztalhatták az önkéntesség élményét, hogy később akár magánemberként is részt vegyenek hasonló programokban.