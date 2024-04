Újabb furcsaságok derültek ki Karácsonyék hídpénzbotrányáról

A hivatalos adatok szerint ugyan Hegedüs Dánielnek nincs köze a Sunstrike-hoz, az azonos cím ugyanakkor megerősítheti a két férfival szembeni gyanút.

Saját letéti számlára utalta a százmilliókat

Vig Mórt (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére) tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek. Ma már az is tudható, hogy a hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.