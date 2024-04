Utoljára ilyet Európának ezen a fertályán a kommunisták csináltak

És képzeljük el, hogy a konferencián megjelenik a magyar rendőrség, mondván, végzésük van arról, hogy az egyébként alkotmányellenes nézeteket felvonultató konferenciát be kell fejezni, mindenki menjen haza. (Egyébként ilyen nem történne meg, mert Magyarországon szólásszabadság van, egy felületes sajtószemle is bizonyítja, hogy itt aztán még a futóbolondok is szabadon beszélhetnek.)

A valószínűsíthető nemzetközi reakciók közül egy NATO-bombázás lenne a legkevesebb,

amit arra való hivatkozással kezdeményeznének a progresszív erők, hogy a diktatúra most már tényleg elviselhetetlen méreteket öltött Magyarországon. Ehhez képest Brüsszelben a békéről tartott (volna) konferenciát az MCC. Ezt tiltotta be karhatalmi segédlettel a brüsszeli elit. Számukra idézném az Európai Unió „alkotmányának”, az Alapjogi Chartának a vonatkozó passzusát igyenöst a forrásból másolva: „11. cikk – A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.”