Egyre kevesebb a hívő Nyugaton - miért hanyatlik a kereszténység?

2023-ban 2,6 milliárd keresztényt tartottak számon, a világ nyolcmilliárdos lakosságának közel 32 százalékát. Az ateisták és a keresztényellenesek egyik kedvenc érve, hogy ebből milyen kevesen járnak templomba, vagy élnek aktív hívőként – és valóban! Csakhogy a statisztika nem a megélt hit mélységéről szól, hanem a felekezeti hovatartozásról, ami nem csak hitet jelent, hanem kulturális determináció is. A Kontextuson most utánaerednek a történelmi tényeknek, a különféle vallások sajátosságainak és a háttérben húzódó jelenségeknek is.