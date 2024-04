Szijjártó Péter: Újabb hazai vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a kínai Egy övezet, egy út keretében - videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott több mint három órás tárgyalását követően azt közölte, hogy megállapodás született arról, hogy újabb magyarországi vasúti fejlesztéseket vesznek fel az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezés infrastrukturális projektjeinek listájára.

Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy külső finanszírozással, gyorsan és hatékonyan tudjuk modernizálni, fejleszteni Magyarország vasúti hálózatát, amely különösen fontos most, amikor egyre több beruházás érkezik, egyre nagyobb gyárak épülnek, egyre több terméket fognak előállítani. És minél többet tudunk vasúton szállítani, annál jobban megóvjuk a környezetünket, annál hatékonyabban tudjuk kihasználni a földrajzi helyzetünkből adódó logisztikai képességeinket

- sorolta.

Beszámolt arról is, hogy kezdeményezték, hogy hasonlóképp, az Egy övezet, egy út keretében, s ezáltal gyorsabban, hatékonyabban, kedvezőbb finanszírozási feltételekkel kerülhessen sor a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték építésére is, ami nagyban hozzájárulhat a térség energiabiztonságának javításához.

Ennek kapcsán a Kína és Közép-Európa közötti együttműködés fontosságáról beszélt. Rámutatott, hogy számos kínai infrastrukturális beruházás eddig is hozzájárult a régió fejlődéséhez, és ezek zászlóshajója a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása, amely ma 42 százalékos készültségben van Magyarországon, a projekt keretében pedig egyszerre használnak magyar, kínai és európai technológiai vívmányokat.

A tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Illetve jó hírnek nevezte, hogy a pekingi kormány támogatja a kínai cégek magyarországi beruházásait, amit az is mutat, hogy a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank is hamarosan megjelenik hazánkban. Emellett Kína díszvendégként hívta el Magyarországot az idei Nemzetközi Befektetési és Kereskedelmi Kiállításra, ez pedig komoly lehetőséget biztosít arra, hogy minél több magyar vállalat léphessen ki erre a hatalmas, 1,4 milliárdos lakosságú piacra, valamint minél több kínai cég horizontjára is felkerülhessen az ország - tájékoztatott.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az elmúlt tíz évben példátlan fejlődésen ment keresztül és történelmi csúcsra jutott a két ország kapcsolatrendszere.

Szavai szerint ezen időszak alatt olyan átfogó stratégiai partnerség épült ki, amelyből hazánk sokat profitált, különösképp a legnagyobb nehézségek alatt.

Így az elmúlt év során is, amikor a háború okozta gazdasági nehézségek igazán begyűrűztek Európába, amikor az Európai Unió továbbra sem fizette, fizeti ki a Magyarországnak járó forrásokat, akkor is a kínai gazdasági döntések, vállalati beruházások nagyon komoly segítséget nyújtottak nekünk, hogy ezeket a válságos időszakokat ne csak átvészeljük, hanem jó szokásunknak megfelelően erősebben kerüljünk ki belőlük

- mutatott rá.