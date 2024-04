Vendéglátóból lett kátyúzók és gyanús médiavállalkozók Újpesten

De a Park-Tér-Útépítő és Fenntartó Bt-t is Újpest gyarapította egy 145 millió forintos megbízással, amelyet a szintén balos Józsefvárostól egy 240 milliós és a ferencvárosi önkormányzattól egy 42 milliós majd egy 93 milliós megbízás követett. A cég a Budapesti Közművek Zrt-től konzorciumban egy gigaprojektet, 1,8 milliárd forint összegű megbízást is elnyert kertészeti munkákra. De a KOBOLD''2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság Újpestről kapott egy 300 milliós megbízást, amely mellett egy 90 milliós közbeszerzést is elnyertek a szintén baloldali Kispesten, illetve egy 110 milliós megbízás Újbudán.

Ha nem akarják, hogy Gyurcsány kihátráljon mögülük, akkor maradéktalanul teljesíteniük kell mindent

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Vagyis jól látszik, hogy a Gyurcsányhoz közel álló, önkormányzati emberek adják szépen kézről-kézre ezeket a jól bejáratott vállalkozásokat. Így Tripponnak sincs más választása, ha szeretné, hogy a Gyurcsány Ferenc ne hátráljon ki mögüle, meg kell hajolnia az akarat előtt és neki is támogatnia kell ezeket a cégeket. Ez a Gyurcsány-módszer lényege.

Nyomozás a sajtócégnél