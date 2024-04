Visszatér Magyarországra az Uber

Beindította a csok plusz az ingatlanpiacot az év elején. A február végi adatok szerint csaknem kétezer igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett csok. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára ismertette, hogy a befogadott kérelmek száma alapján a családok 87 százaléka használt lakóingatlant vásárolt a csok plusz segítségével. Beszámolt még a vidék megújítását célzó, a csok plusszal is kombinálható falusi csokról is, amely iránt az idén már 574-en nyújtottak be kérelmet, mindez csaknem ötmilliárd forint értékű támogatási kérelmet jelent. A falusi csok esetében is az igénylések nagy részét (64 százaléka) használt lakóingatlan vásárlására, 33 százalékát meglévő lakóingatlan korszerűsítésére vagy bővítésére nyújtották be – sorolta az államtitkár.

Mindezeket a konstrukciókat egészíti majd ki a 108 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, 2024 júniusától induló otthonfelújítási program