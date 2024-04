Zelenszkijjel találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnök

Kitértek arra, hogy a magyar államfő több kétoldalú találkozón is részt vett az eseményen. Klaus Werner Iohannis román elnökkel az országaik közötti kapcsolatok erősítéséről, valamint a Románia és Magyarország közötti stratégiai partnerségről egyeztetett. Sulyok Tamás gratulált Romániának a részleges csatlakozásához a schengeni övezethez, és azt mondta, hogy már rég teljes jogú tagnak kellene lennie az országnak, amit hazánk mindig is támogatott. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélésén Sulyok Tamás kijelentette, hogy Magyarország elítéli az orosz agressziót, és továbbra is mindent megtesz az Ukrajnából menekültek támogatásáért, a háborúban álló ország humanitárius segítéséért.

A magyar államfő szerint meg kell állítani a háborút, így Magyarország továbbra is a mielőbbi tűzszünetben és a fenntartható, igazságos béke létrejöttében érdekelt, a legfontosabb cél az európai kontinens biztonságának garantálása.



A köztársasági elnök felhívta ukrán partnere figyelmét a Kárpátalján élő magyar kisebbség szerzett jogai mielőbbi visszaállításának fontosságára, és garantálására - írták. Sulyok Tamás kijelentette: jogászemberként úgy véli, egyszerűen vissza kell térni a korábbi állapotokhoz, és vissza kell adni a magyar kisebbséget megillető, szerzett jogokat. A találkozón mindketten kifejezték elkötelezettségüket a párbeszéd és konstruktív tárgyalások folytatása mellett - áll a közleményben. Edgars Rinkevics lett köztársasági elnökkel való egyeztetésén Sulyok Tamás leszögezte: