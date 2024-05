30 év, több mint 6500 vállalkozás és mintegy 110 ország: három évtizede működik az EXIM

A kezdetek

Egészen az 1990-es évek elejére nyúlik vissza a magyar exporthitelezés és biztosítás intézményesítésének története. 1994. március 29-én fogadta el az Országgyűlés a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról (MEHIB) szóló törvényjavaslatot. Így jött létre a magyarországi exportösztönzésben kulcsszerepet játszó, állami hátterű banki és biztosítói intézménypáros, amelynek küldetése a magyar exporthoz kapcsolódó finanszírozási és biztosítási feladatok ellátása.

EXIM

Az azóta eltelt három évtizedben számos kihívás, változó gazdasági körülmények és nemzetközi fordulatok színezték az EXIM történelmét, miközben – alapítási céljával összhangban – kétségkívül a hazai exportösztönzés főszereplőjévé vált. 2012-től ismerjük a mai, EXIM elnevezéssel az intézménypárost. Ettől az évtől a bank és a biztosító feladatait egységes szervezetben és megjelenéssel végzi az EXIM, valamint gazdaságpolitikai ösztönző szerepe kiterjed a munkahelyek megőrzésére, a foglalkoztatás növelésére, a magyar exportkapacitások bővítésére.

A megújulás

2014 több szempontból is jelentős év volt Magyarország hivatalos exporthitel-ügynöksége számára. A korábbiaknál is hangsúlyosabbá vált a kkv-fókuszú üzleti aktivitás, és elsődleges célkitűzéssé vált a kkv-exportőrök EXIM-termékekhez való minél nagyobb arányú hozzáférésének elősegítése. Emellett szintén ebben az évben az EXIM számos új finanszírozási terméket vezetett be: az export-előfinanszírozó konstrukciók újabb elemeként a lízingrefinanszírozást, valamint faktoringrefinanszírozási konstrukciót.A legnagyobb jelentőségű változás azonban a nemzetközi versenyképességet javító hitelprogram elindítása volt.

Három évtizede a magyar vállalatok szolgálatában

Az elmúlt három évtizedben az EXIM töretlenül állt a magyar vállalkozások mellett. A vállalkozások exporttevékenységének megkerülhetetlen szereplőjévé vált, valamint hozzájárult a kkv-szektor exportban betöltött súlyának növekedéséhez.

Az alapítása óta eltelt 30 évben a két társaság – a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB Zrt.) – szoros együttműködésben alakította ki, majd a mindenkori gazdaságpolitikai célok szolgálatában folyamatosan fejlesztette termék- és szolgáltatásportfolióját. Exportösztönző tevékenysége mellett olyan pénzügyi eszközöket is meghirdetett, amelyek az exporttevékenységen túl a magyar vállalatok belföldi működését és fejlődését is támogatták. Három kiemelt termékcsoportja, az exporttámogató hitelek, a beruházástámogató hitelek és a forgóeszközhitelek jelentős hatással vannak a hazai vállalatok exportteljesítményére. 2023-as kutatása szerint hat esztendő alatt átlagosan 41-65 százalékkal tudták növelni exportvolumenüket azok a magyar vállalatok, amelyek az Eximbanktól kaptak hitelt.