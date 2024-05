75 éves a BorsodChem

Innováció és biztonság

„A folyamatos fejlődésnek, biztos vegyipari tudásnak köszönhetően a BorsodChem Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. A termékeink nagy részét Európában értékesítjük, de jelen vagyunk az észak- és dél-amerikai, afrikai, a közel- és távol-keleti piacokon is. Innovatív high-tech technológiákat alkalmazunk, és kiemelt figyelmet fordítunk a kutatás-fejlesztésre, külön fejlesztési centrumot is létrehoztunk Gödöllőn” – mondja Kruppa László.

A cég a szisztematikus építkezésnek, a megalapozott stratégiának és a hosszú távú technológiai- és termékfejlesztési terveknek köszönhetően stabil lábakon áll: 2022-ben éves nettó árbevétele elérte a 3427 millió eurót.

A vezérigazgató kiemeli: a fejlesztés mellett a biztonságos működésre helyezik a legnagyobb hangsúlyt.

„A létező legnagyobb üzembiztonságra törekszünk. Az üzem tervezése mind műszerezés, mind irányítástechnikai rendszer szempontjából úgy történik, hogy az emberi tényezőkből adódó kritikus helyzetek kialakulását minimalizáljuk, vagyis olyan automatizált indítási és leállítási rendszerrel dolgozunk, amely kizárja a mulasztás lehetőségét. Az irányítástechnikai rendszerek biztonságos működéséről kritikus helyzetben többszintű biztonsági rendszer gondoskodik. Ezek segítségével a rendszer automata üzemmódban, adott esetben emberi beavatkozás nélkül is képes leállni és elérni a biztonságos üzemállapotot” – foglalja össze intézkedéseiket a vezérigazgató. Kiemeli: a környező településekkel is nyitott, folyamatos, jó kapcsolatot ápolnak. A környezet védelme, a biztonságos együttélés, a szomszédos települések folyamatos támogatása mindig is kulcsfontosságú volt a BorsodChem számára.