A hatékony vállalati felelősségvállalás ma már nem csak a nagy cégek lehetősége

Jót tenni jól ma már nem olyan egyszerű, a CHERRISK biztosítási platform mégis ezt kísérli meg saját fejlesztésű eszköztárával.

Jótékonyság a vállalat DNS-ébe kódolva

A vállalati társadalmi felelősségvállalás már a CHERRISK öt és fél évvel ezelőtti alapításakor az üzleti modell részét képezte, és ez azóta sem változott. Alapelvük, hogy a biztosítás egy olyan társadalmi szövetség, ahol a közösség tagjai segítenek egymásnak baj esetén. A segítségnyújtás gondolata így a cég DNS-ének része, és igyekszik az anyagi támogatás mellett egyéb eszközökkel is beállni jó ügyek mögé. Meg szeretnék mutatni a társadalomnak, hogy jót tenni mindenki lehetősége és kis energiabefektetéssel együtt egy kicsit jobbá tudjuk tenni a világot. Ez a szemléletformáló tevékenység egy ingyenesen letölthető alkalmazásban, a CHERRISK GO*-ban segít a felhasználóknak ráérezni a jótékonyság ízére.

Természetes evolúció, plusz stratégiai gondolkodás

A "startupos” működés a cég jótékonysági programjának fejlődésében is tetten érhető, évek tapasztalata és visszajelzései segítették azt a fókuszált, stratégiai működést, amely új alapokra helyezte a támogatás rendszerét. Korábban évi négy szervezetet is anyagi támogatásban részesítettek, ezt váltja most fel egy hosszútávra tervező, nagyobb társadalmi hatást célzó éves együttműködés, amelyben első magyarországi partnerük a Budapest Bike Maffia lesz. A non-profit szervezettel közösen határozták meg a 2024-es célokat, hogy a szervezet a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni a pénzügyi támogatást a rászorulók segítésére.

Vállalatok is lehetnek jó ügyek szócsövei

A CHERRISK számára a társadalmi szerepvállalás nem csupán a pénzbeli adományozást jelenti: be is mutatják a támogatott szervezetek munkáját és az általuk képviselt ügyeket, ezzel segítve a társadalom szemléletformálását. A vállalat a felhasználói bázisát az első naptól fogva nemcsak ügyfélkörnek tekinti, hanem potenciális jótékonykodók, önkéntesek és társadalmi ügyekre nyitott emberek közösségének is. Ezért megújult jótékonysági programjukkal szeretnének további eszközöket is adni az emberek kezébe, amikkel élethelyzetükhöz és személyes értékrendjükhöz illeszkedő módon tehetnek jót. A CHERRISK GO-ban zajló gyűjtések mellett ezért rendszeresen készítenek videóriportokat és edukatív tartalmakat, saját munkavállalóikat is bevonják a jótékonykodásba, illetve egy havi hírlevélben a korábban támogatott segítő szervezetek önkéntes lehetőségeit és adománygyűjtő kampányait is megosztják a feliratkozókkal.