Anyák napi Huculösvényt rendeztek Szigetcsépen

Az első lovast indító gongszó a hagyományoknak megfelelően délelőtt 10 órakor szólalt meg, így innentől 2 és fél kilométer hosszú akadályokkal nehezített pályán mindig volt látnivaló, a nézőknek mindig volt kiért izgulniuk. Az feladatok nehézsége a megszokott módon igen széles skálán mozgott, ahogy a típusuk is. Hiszen volt, amikor a ló erőnlétével és munkafegyelmével, volt, amikor a lovas ügyességével, sőt még olyan is, amikor a ló bátorságával kellett helyt állni.

A szalmabálán átugratás, a vízen való átgázolás, a lovaskocsira történő feljutás sok-sok másik feladattal mind a látványos kihívások részét képezték. Itt valóban, aki nyerni akart, egyszerre kellett gyorsak, ügyesnek és bátornak lenni. Melyik lovaktól is várhatnánk ezezeket a sok-sok pozitív tulajdonságokat egyszerre, ha nem a hucultól, amely kisló a hozzáértők szerint leginkább hasonlít a ma élő lófajták közül azokhoz, amelyeken őseink a Kárpát-medencébe érkeztek.

Nemzetközi versennyé nőtte ki magát a szigetcsépi Huculösvény

„Emlékszem az első Huculösvényre. Szinte még gyerek voltam, és inkább baráti szórakozásnak indult 12-15 osztálytárssal, évfolyamtárssal, mintsem versenynek, és a célba érést, a lovon fennmaradást is eredménynek tekintettük. Az, hogy nem versenyről, hanem baráti találkozóról van szó, a mai napig megmaradt, azonban a lassan huszadik évfordulóhoz közelgő sorozat sokkal professzionálisabb lett. A hatvan főt meghaladó indulószám, a több országból történő nevezés és a többszáz kilátogató néző jelenléte ma már nem kérdés. És olyan kuriózumok is feltűnnek nálunk pár évre, színesítve és érdekessé téve a programot, mint a hucul lovaspóló vagy a kislabdázás” – osztotta meg gondolatait Dr. Németh Csaba élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár, a verseny egyik szervezője.

A Huculösvény tehát 2024-ben pont olyan lelkes jókedvvel, de professzionálisabban került megrendezésre, mint a kezdetekben. Azonban jó kérdés, kik és miért tartják fent ezt a hagyományt? Kik számára olyan fontos ez az ősmagyar kislófajta, és a vitathatatlanul pozitív tulajdonságainak bemutatása?

Elkötelezettség a mezőgazdaság és a lovak iránt