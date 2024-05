Elképesztő dolgot tett egy apa csak azért, hogy lánya hazaköltözzön hozzá

A férfi 2023. október 28-án dél körül

a segélyhívón riasztotta a rendőröket hogy a lányát egy férfi Püspökladányban tartja fogva, ezért telefonon kért tőle segítséget.

A rendőrök elmentek a férfi lakáshoz, aki közölte velük, hogy lánya üzeneteiből arra gyanakszik, hogy fogva tartják.

A rendőrök még aznap intézdtek Püspökladányban is,

megkeresték a férfi lányát, aki apjával teljesen ellentétes dolgokat közölt velük. Elmondta, hogy szó nincs fogvatartásról, önként tartózkodik Püspökladányban, ugyanis együtt él a barátjával.

Mint kiderült, apja sosem nézte jó szemmel a lánya kapcsolatát a püspökladányi férfival, és minden lehetséges módon próbálta elérni, hogy hazaköltözzön. A férfi a nyomozás során beismerte, hogy hamisan vádolta meg a férfit.

Az ügyben a püspökladányi rendőrök nyomoztak, a debreceni ügyészség pedig hamis vád miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátást javasolt.

Egy nő két férfi ellen is hamis feljelentést tett, mely szerint megerőszakolták őt Pilismaróton, később azonban mindkét alkalommal beismerte, hogy hazudott. Egy nő pedig úgy akarta megmenteni a büntetéstől gyilkossággal vádolt élettársát Petőfiszálláson, hogy hamisan azt állította, hogy a gyilkosságot nem az ő párja, hanem egy másik férfi követte el. Ennek igazolása érdekében még levelet is írt a bíróságnak az egyik szemtanú nevében. Egy tatabányai férfi pedig barátját vádolta meg hamisan azzal, hogy ellopott tőle egy telefont. Közel 9 hónap nyomozás után ismerte be a rendőröknek, hogy nem mondott igazat.

Évekkel ezelőtt egy 15 éves tatabányai lány pedig el akart kerülni nevelőszüleitől - annak ellenére hogy azok szerették és mindent megadtak neki - ezért azzal vádolta meg a gondviselői keresztfiát, hogy az molesztálta őt, miközben soha nem ért hozzá.

Egy győri fiatal megszökött a javítóintézetből, majd amikor az uctán rendőrökbe botlott, úgy akarta tisztára mosni magát, hoy a testvére adatait diktálta be, így nemcsak szökés, de hamis vád miatt is felelnie kellett.

Ugyancsak testvére adataival próbálta meg elkerülni a büntetést Balatonkeresztúron, amikor a rendőrök tetten érték hoy jogosítvány nélkül vezetett, és megszegte az akkoriban érvényben lévő kijárási korlátozást.

Forrás: Ügyészség