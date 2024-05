Az iroda, amellyel megtarthatja a legjobb kollégáit

A home office ugyan madártávlatból maga a szabadság, de aki az Insta-sztorikon túli valóságot is megtapasztalta, tudja, hogy heti pár napot kifejezetten hasznos a kollegák közelében tölteni, vagy a partnerekkel, ügyfelekkel, megrendelőkkel egy bármikor igénybevehető, jól felszerelt tárgyalóban találkozni, prezentálni. A vendéglátóhelyek, a rossz minőségű lakásirodák sokszor alkalmatlanok a hatékony, elmélyült munkavégzésre, vagy éppen egy bizalmas tárgyalásra. Akár üzleti kárt is okozhat önmagának, ha egy vezető nem ismeri fel időben, hogy mikor kell lépnie egy olyan munkakörnyezet felé, amely jobban passzol az általa kínált szolgáltatáshoz, és sürgető választ ad a fejlődéssel együtt járó, esetleg újonnan jelentkező céges kívánalmakra.

Fotó: Christian Stemper

Már mindent próbált, és tanácstalan?

Nem szeretne klasszikus irodát bérelni, a hazai coworkingek szolgáltatásait ismeri, de nem elégítik ki az igényeit, és a kávézók sem nyújtják azt a teret, ahol igazán jól tudna dolgozni egyedül vagy csapatban? Létezik más megoldás is: a myhive által létrehozott irodák egészen a középvállalati méretkategóriáig kínálnak rugalmas választási lehetőségeket. Közös jellemzőik közé tartozik a biztos informatikai infrastruktúra, a friss dizájn és a kiszámítható költségek.

A myhive márka a CPI Property Group nemzetközi ingatlanüzemeltető céghez tartozó, budapesti irodaépületekben működteti azokat a változatos, egészen magas színvonalú irodáit, amelyek akár egy hónapos bérleti konstrukcióval is elérhetők. A bérlő cégek munkatársai a közösségi térben, vagy dedikált privát irodában is dolgozhatnak, tárgyalni elvonulhatnak a szeparált focus roomba, bármikor kávézhatnak vagy teázhatnak, és az íróasztalok magassága, de még az asztali lámpa fényerőssége is az igényeik szerint állítható.

Fotó: Christian Stemper

A munkahely, amely komoly érv lehet a cége mellett

A prémium bútorokkal felszerelt, trendi látszóbeton plafonnal lezárt irodatérbe belépve biztosan kap egy jó pontot a kollégáitól, akik számára többféle munkaállomást, különböző irodaterületet bérelhet – fontos, hogy itt nem a négyzetméterért kell fizetni, hanem magáért a munkaállomásért, és a hozzá tartozó szolgáltatásokért. A konyhai és a lounge részbe bárki bevonulhat enni-inni, miközben megismerkedhet a többi bérlővel is. Ezek a szociális kapcsolatok egyrészt rendkívül fontosak a lelki egészség szempontjából, másrészt alkalmat adnak más vállalkozások megismerésére, és akár az üzleti érdekek kapcsolódására. A munkahelyi találkozások során egy ötperces beszélgetéstől is jobb kedvük lehet a dolgozóknak, de egy probléma személyes megvitatása gyorsabbá, gördülékenyebbé is teheti a munka egyes fázisait. A myhive community managerei gondoskodnak arról, hogy networking eseményeket, szakmai és szórakoztató workshop-okat, rendszeres pop-up és termelői vásárokat is behozzanak az irodaházba, ezzel teret adva a feltöltődésnek, vagy akár a társas kapcsolódások kibontakozásának.