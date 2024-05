Bajnaiék lehetnek a hazánk szuverenitását is veszélyeztető hálózat magyar kulcsemberei

Ugyan Karácsony Gergely és a többi érintett változatlanul konok tagadásban vannak, az elmúlt időszak történései alapján kijelenthetjük: egyre inkább tisztábban látunk a főpolgármester és a baloldal külföldről történt kampányfinanszírozási botrányában - írja a Magyar Nemzet.

A portál szerint vegyük rögtön azt a jelentést, amit a Szuverenitási Hivatal tett közzé tegnap. Ebben többek között leírták, hogy már a 2019-es önkormányzati választásoknál is jelen volt az a nemzetközi hálózat, amelyik a 2022-es választási kampányban is előkerült. Ismert, hogy a Nemzeti Információs Központ (NIK) tájékoztatásának köszönhetően már kiderült, hogy külföldről próbálták befolyásolni az előző országgyűlési választásokat úgy, hogy sok milliárd forintnyi guruló dollárt juttattak a baloldal pártjainak a Bajnai Gordon volt államtitkára és Karácsony Gergely egykori főtanácsadója, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül.

A jelentésében az is megtalálható, hogy a parlamenti választások idején a DatAdat is jelen volt az A4D közvetlen szerződéses partnerei, illetve legnagyobb kedvezményezettjei között, a céghez milliárdok áramlottak részben a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter öt és félmillió dollárral kitömött mozgalmán, részben más csatornákon keresztül. Persze valamennyi jutott a baloldali pártoknak is, őket az ÁSZ 260 milliós bírsággal sújtotta.

A DatAdat Karácsony 2019-es kampányának kulcsszereplője

A hivatal birtokába került új információk alapján most azt is ismertették, hogy a Bajnai Gordonhoz, és egykori titkosszolgálati miniszteréhez, Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat már a 2019-es főpolgármester-jelölti kampány során több mint hatmillió ember adatait kínálta fel Karácsonyéknak.

A felajánlott szolgáltatások kiterjedhettek közösségimédia-felületek, tízezer botfeliratkozó, valamint tömeges emailküldő és online petíciós rendszer üzemeltetésére, ami pedig lehetőséget teremtett dezinformációs kampányok lefolytatására. Bajnaiék ezenkívül más módon is segítették a főpolgármestert, de erről majd később.

Fókuszban a Soros-hálózat

Előtte még fontos megemlíteni, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a baloldal tiltott külföldi kampánytámogatása mögött többek között a más országok belügyeibe is a közelmúltban beavatkozó, a Soros György-féle szervezetet is a soraikban tudó hálózat áll, amely jelenleg is veszélyezteti a választási folyamatok tisztaságát, ezért indokolt megerősíteni Magyarország szuverenitásának védelmét.