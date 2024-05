Baloldali családból jött, és most hazament a baloldalra Magyar Péter

Magyar Péter teljes mértékben baloldali családból származik. Ő maga is bevallotta, hogy a baloldali "ikon", a maoista Demszky Gábor volt a példaképe, sőt a gyerekszobája falát is Budapest bukott főpolgármestere díszítette. A balliberális fészek Spinoza-házban - ahol korábban Márki-Zay Péter és Vona Gábor is parádézott - liberálisként coming outolt.

Ahogyan korábban a Tűzfalcsoport közölte: a nagypapa olyan jól feküdt a kommunistáknál, hogy még saját műsort is vezethetett, és előbb a Legfelsőbb Bíróság bírója, majd vezető lett az Igazságügyi Minisztériumban. Ez lenne a „konzervatív családi közeg”?

Kommunista kedvenc nagypapa

1988-ig a legfelsőbb bírósági bírák kinevezése a kommunista párt, az MSZMP Politikai Bizottsága hatásköri listáján szerepelt, így a legfőbb bírói testületbe kizárólag azok kerülhettek bírói beosztásba, akik élvezték Kádár János, Apró Antal és a többi kommunista vezető támogatását.

Magyar Péter édesanyja, a 2021 áprilisában meghalt Erőss Pálnak a lánya. Erőss Pál a Legfelsőbb Bíróság bírója volt, továbbá az Igazságügyi Minisztérium egykori munkatársa és a kommunizmus alatt az akkor monopolhelyzetben lévő Magyar Televízión futó Jogi Esetek című műsor szakértője.

A nézők által „Jogerős Pálként” emlegetett Erőss Pál 1978 és 1990 között szerepelt a műsorban. 45 éves korában, 1979-ben nevezték ki a Legfelsőbb Bíróság bírájának. Ebben a minőségében vezette 1981-től az Igazságügyi Minisztérium bírósági főosztályát.

Mondani sem kell, hogy

ahhoz, hogy valakit a Legfelsőbb Bíróság bírájának nevezzenek ki, a szocializmusban nagyon komoly hátszél volt szükséges; pláne, hogy még tévéműsort is vezethetett,

amit akkoriban egy korabeli cikk szerint 2-3 millióan néztek.

Forrás: Tűzfalcsoport

Ahogy a Tűzfalcsoport írja, Erősst Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke nevezte ki bíróvá.

Losonczi azért volt hírhedt figura, mivel korábban még földművelésügyi miniszterként ő fejezte be a téeszesítést, amikorra a termőföld 90 százalékát elvették a gazdáktól.

Ezt követően Erőss médiamegjelenéseit szemlézi a Tűzfalcsport, majd felhívja a figyelmet arra, hogy Erőss minisztériumi dolgozóként is jó elvtárs volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ő tarthatott előadásokat a minisztérium megbízásából vidéken. Egy 1988-as Dolgozók Lapjában lévő beszámoló szerint a Komáromi Városi Pártbizottság meghívására politikai előadást tartott a jogérzetről. Erősst a rendszerváltás közeledtével, 1989-ben rúgták ki a minisztériumból és a Legfelsőbb Bíróságtól, egy év múlva pedig véget ért a műsora is.

Kálmán Olgával dolgozott az öccse

Magyar Péter második segítője az öccse, Magyar Márton, aki jelenleg az Indamedia portfóliójába tartozó Economx (régebbi nevén Napi.hu) munkatársa, jelenleg gazdasági tematikájú videós műsort vezet.

Magyar Márton korábban a Simicska Lajos-féle HírTV munkatársaként tevékenykedett, a televízió ellenzéki korszakában. HírTV-sként említésre méltó riportja volt, amikor a 2017. áprilisi CEU-s tüntetésről tudósított mint Kálmán Olga munkatársa, segítője. Magyar Márton a közösségi oldala alapján a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) tanult. A szolidaritását is kifejezte a balos SZFE-tüntetésekkel is.

Forrás: Tűzfalcsoport

Ugyanígy tett az Index körül kialakult hisztéria kapcsán is.