Zajlik a nyomozás a kertváros baloldali székházbotrányában

Két éve ismerkedhetett meg a közvélemény a XVI. kerületi, sashalmi MSZP-pártház botrányával. A Gyurcsány-kormány idején indult történet kezdőpontja az volt, hogy a szocialisták kertvárosi szervezete különös körülmények között vásárolt meg székháznak egy ingatlant a városrész egyik legfrekventáltabb részén.

Amint a Mandiner korábban beszámolt róla, az Albán utca 21. szám alatt található, közel ezer négyzetméteres telket és az azon elhelyezkedő 200 négyzetméteres ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008-ban 19,2 millió forintért értékesítette a szocialistáknak. Kis kitérőként érdemes megjegyezni, hogy az állami vagyonkezelő vezetője akkor Tátrai Miklós volt, akit később a sukorói ingatlanbotrány fővádlottjaként letöltendő szabadságvesztésre ítélt a bíróság. Egy ideig Gyurcsány Ferenc is gyanúsított volt abban az ügyben, Tátrairól pedig egyszer azt írta: „Ma reggel Tátrai Miklós börtönbe vonul. Helyettem. Az volt a bűne, hogy nem volt hajlandó hamisan tanúskodni ellenem a Sukoró-perben.”

Visszatérve a XVI. kerületi székházügyhöz: egyes sajtóhírek szerint a szocialisták utóbb mintegy 20 millió forintnyi közpénzből felújították a 2008-ban a birtokukba került kertvárosi ingatlant. Igaz, az MSZP-nél nem ismerik el, hogy az említett összegben történt volna renoválás. Az mindenesetre tény, hogy 2015-ben került a képbe az MSZP mai helyi elnöke, Csizmazia Ferenc, aki a pártnál is kevesebbért vásárolta meg a székházat két családtagjával együtt: míg az MSZP a 2008-ban 19,2 milliót fizetett az államnak, addig a Csizmazia-testvérek 2015-ben mindössze 16 millió forintot adtak a pártnak az épületért és a telekért. Mindez azért is figyelemreméltó, mert 2008 és 2014 között mintegy 30 százalékos volt a drágulás. Ráadásul 2014-ben már az ingatlanárak is rohamtempóban emelkedtek.

De a történet és az értékcsökkenés itt nem állt meg. A következő évben az ingatlan Csizmazia Ferenc kizárólagos tulajdonába került, miután a politikus 2016-ban 7 millió forint ellenében vásárolta ki a családtagok kétharmados tulajdonrészét, vagyis e tranzakció alapján úgy tűnhet, hogy csupán mintegy 10 millió forintot ért az akkoriban egyes becslések szerint 50 millióra taksálható ingatlan.