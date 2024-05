Baranyi Krisztinát tekintélyuralmi, agresszív gondolkodás jellemzi

Jó ez a trükk kifejezés, sok ilyet láttunk. Inkább trükközések voltak, mint a testületi döntések végrehajtása. Azt tudjuk, hogy ebben a pillanatban a polgármester még nem adta le a jelölti listáit, így igen, az is lehet, hogy ez egy trükk, hiszen Baranyi és Gegesy neve összeforrt az önkormányzatban, négy évig tanácsadója volt a polgármesternek.

A hirtelen pálfordulás kicsit érthetetlen, ráadásul most Gegesy Ferenc olyan tényekkel támadja a programjában Baranyit, amiről közösen dönthettek.

Figyelünk a versenytársakra, de nem veszítjük el a fókuszt a saját programunkról, elsősorban magunkkal foglalkozunk.

Hogyan vélekedik Baranyi Krisztina szoborállításairól? Mi ezeknek a valódi értelme?

A 2019-es Baranyi-Gegesy programban azt ígérték, hogy Ferencváros a főváros kulturális negyed lesz és majd együttműködik az önkormányzat a kerületben található nagyobb kulturális intézményekkel. Ebből annyi valósult meg, hogy évente 10 millió forintot fizetnek ki kormányellenes propagandista installációk elkészítésére. Ezekről a kerületi lakosok jellemzően gyorsan véleményt is formálnak és megsemmisítik ezeket. Mi ezt a pénzt inkább játszóterek felújítására és a helyi művészek támogatására költenénk.

Hogyan kívánja rendezni a kerület viszonyát a Ferencvárosi Torna Clubbal, ha Önt választják meg, mivel az utóbbi években látványosan megromlott a két fél kapcsolata

Ez is egy olyan feladat, amit gyorsan meg lehet oldani, hiszen a Fradi részéről mindig is megvolt a nyitottság az együttműködésre a kerülettel, Baranyi volt, aki ennek is hátat fordított. A Fradi szurkolók is rendszeresen ajánlják magukat nekünk akár az állatvédelemmel kapcsolatos ügyekben, akár a nehéz helyzetű gyerekek sportolásának segítésével kapcsolatban. Éppen ma (május 3.) 125 éves a Fradi, a tegnapi napomat azzal zártam, hogy letakarítottam az elhanyagolt utcai emléktáblát, mert az önkormányzatnak ez sem fontos.

Hogyan képzeli el Ferencvárost 2029-ben? Mivel lenne elégedett?

Én garantálom, hogy megválasztásom esetén nem lesznek belső harcok az önkormányzati testületben, hanem egységes kerületirányítás lesz, aminek elsődleges célja az emberek mindennapi életének javítása.

Én nem fogom egy elefántcsonttoronyból irányítani a kerületet, részt veszek majd a kerület életében, ahogy most is.

Újra használatba tudják majd venni a zöld parkokat, a játszótereket, rendszeresen lesznek mindenkinek érdekes és izgalmas programok, a ferencvárosi fiatalok és idősek egyaránt számíthatnának megint az önkormányzat támogatására. Ehhez rengeteg tervezés és munka kell, mi a tervezés nagy részével megvagyunk, hiszen 2019-ben átadtuk az ehhez a fejlődéshez szükséges terveket a Baranyi-Gegesy önkormányzatnak, de ők nem hajtották végre ezeket. Illetve nálunk megvan a szakmai tudás és az egység is, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy Ferencváros újra elkezdjen fejlődni.