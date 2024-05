Bayer Zsolt: Megérkezett a „szakértő”!

Hú, de összerezzentem, remélem önök is… Remélem most Zsurktól Nemesmedvesig összeszűkült gyomorral taglalják a népek a szörnyűséget, és Mariska néni rémülten vázolja Jóska bácsinak, miszerint „apuska, történjék veled bármi, én ki nem hívom a mentőket, mert még a végén nyilvánosságra kerülnének az érzékeny adataid, még az is lehet, hogy megtudják a népek, mekkora a bütyköd”…

Így.

S persze még soha, semmikor, semmilyen adat nem került ki a mentőszolgálattól, most, ez az egy, ami, hát hogy is mondjam, maga a tőrőlmetszett közérdek, de éppen ezért kell egy „szakértő”, aki elmondja a tutit. Jegyezzük meg azt is, csak a rendszerváltás óta vajon hány ilyen-olyan jegyzőkönyv, feljegyzés, titkosított anyag, „érzékeny” anyag került nyilvánosságra – megszámlálhatatlan. De hogy melyikből lesz balhé, na, azt majd a „szakértő” eldönti.

S végül ki ne felejtsük a pszichopata gazembert, mert ő is megszólalt a „szakértő” után, és a másik független média, a 24.hu szerint „az esettel kapcsolatban Magyar azt mondta a Telexnek, hogy feljelentést tesz a jelentést bemutató médium ellen. Megjegyezte: az esetlap nem lehet igazi.”

Na végre, lehullt a lepel!

Hát természetesen nem csupán a feleségét bántalmazó rohadékról készült rendőri jelentés hamisítvány, de az öngyilkosságot színlelő rohadékhoz kivonuló mentősök jegyzőkönyve is hamisítvány. S ezt honnan lehet tudni? Hát onnan, hogy a feleségét bántalmazó és öngyilkosságot színlelő rohadék mondja.

Legyen világos: a teljes hazai államigazgatás jegyzőkönyveket és jelentéseket hamisít csak azért, hogy a rohadékot besározza, hogy „legyilkolják a karakterét”.

Nincs kizárva, hogy a CIA is vele foglalkozik. (Ja… az tényleg nincs kizárva…)

Az írás eredetileg a Magyar Nemzet oldalán jelent meg.