Szemben az erőszakkal

Mottó:

„[…] ki először mondja ki azt a szót,

ki először el meri mondani,

kiáltani, bátor, bátor,

azt a varázsszót, százezerek

várta lélekzetadó szent

embermegváltó, visszaadó,

nemzetmegmentő, kapunyitó,

szabadító drága szót,

hogy elég! hogy elég! elég volt!

hogy béke! béke!

béke! béke már!”

(Babits Mihály: Húsvét előtt)

Bayer Zsolt a Békemenet élén.

Soha ne felejtsék el: Most azzal van tele az ellenzéki „sajtó”, hogy Fico merénylője „oroszpárti”, „putyinista”, aki „szélsőjobboldali” csoportokkal tartott kapcsolatot.

Felettébb érdekes. Ugyanis ugyanez a „sajtó” világszerte arról értekezik Fico megválasztása óta, hogy a szlovák miniszterelnök „oroszpárti”, „putyinista” -sőt! „orbánista”!-, aki mindezekből következően és magától értetődő természetességgel „szélsőjobboldali”.

Vagyis az oroszpárti, putyinista és szélsőjobboldali merénylő meg akarta ölni az oroszpárti, putyinista és szélsőjobboldali Ficót.

Első látásra nem tűnik logikusnak, de hát miért éppen a logikát kérnénk számon ezeken a gazembereken? És akkor most előkerült a felvétel, amelyen az „oroszpárti”, „putyinista” és „szélsőjobboldali” merénylő egy tüntetésen többek között és többekkel együtt ezt üvölti az utcán: „Éljen Ukrajna!”, „Hazaárulók!”, „Elég Ficóból!”

Tipikusan oroszpárti és putyinista jelszavak ezek. (No meg szélsőjobboldaliak…)

Tegnap ezt írtam: mindössze két békepárti vezető volt a mai Európában, s közülük az egyiket meg akarták ölni, és most az életéért küzd. S most itt van a felvétel, ahogy ez a gyáva gazember Ukrajnát élteti és Ficót gyalázza. Idézhetnék most egy klasszikust befejezésképpen – ezt: „Kell még mondanom valamit, Ildikó?” És helyénvaló idézet is lenne, de azért még muszáj néhány dolgot elmondanom.

A háborús pszichózis olyan, mint a méreg. Vagy mint a kábítószer. Terjed, fertőz, és rászoknak, akik nem vigyáznak. Rászoknak ott is, azokban az országokban is, amelyek nem részesei a háborúnak. De valakik azt szeretnék, nagyon szeretnék, hogy azok legyenek. Valakiknek érdeke, hogy ez a borzalom, ez az értelmetlen vérontás eszkalálódjon, és ezeknek a gazembereknek semmi sem drága, hogy céljukat elérjék.