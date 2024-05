Békemenet június 1-jén: a kormány melletti kiállás és a béke iránti vágy elsöprő támogatása lesz

A június 1-jére meghirdetett Békemenet ezt a nemes, keresztény európai békehagyományt viszi tovább, ahogyan az elmúlt években voltak például jezsuita, keresztény kezdeményezések is békesétákról, Spanyolországtól Horvátországig vagy éppen Lengyelországig. A hasonló események között szokták egyébként számon tartani az „Anti-War March” nevű demonstrációt, amelyre 1965. április 17-én Washingtonban került sor. Franciaország városaiban pedig „Marche Républicaine”-t tartottak 2015. január 10-11-én a Charlie Hebdo-lövöldözés, a montrouge-i lövöldözés és a Porte de Vincennes-i ostrom áldozatainak tiszteletére. Szeptember 21-én szokták megrendezni az erőszak és a háborúk ellen a „Marche pour la paix” nevű menetet. Kanadában pedig a „Walk for Reconciliation”, vagyis menet az összetartozásért, békéért nevű eseményt akár évente többször is megrendezik.

Ön szerint jó eszköz ez a menet arra, hogy felhívják a figyelmet a béke fontosságára?

A legutóbbi, 2022-es Békemeneten a CÖF-CÖKE elnöke, Csizmadia László tájékoztatása szerint félmillió ember vett részt, és ahogy az Elnök Úr is utalt rá, egy ilyen tömegrendezvény elvitathatatlan bizonyítéka egy népfelség és a népakarat megnyilvánulásának: esetünkben a béke iránti vágynak és a kormány politikája melletti kiállásnak.

Békemenet 2022. március 15-én

Fotó: Koncz Márton - Origo

A magyar emberek békepártiak, nem véletlenül szavazott 2022-ben több mint 3 millió fő a békepárti erőre, a Fidesz-KDNP pártszövetségre.

A Békemenet fontos eszköz és esemény egyszerre. Ez a békés véleménynyilvánítás – akár határozott tiltakozás – egyik formája, amelynek keretében a menetelők egy bizonyos távot tesznek meg azzal a céllal, hogy demonstrálják álláspontjukat a béke és a háború, mint fontos társadalmi és nemzetközi kérdések kapcsán. Ezek alapjaiban érintik az életünket, és a választás előtti Békemenet megszervezése egy jó alkalmat, eseményt teremt arra, hogy a béke melletti elkötelezettségüknek adhassanak hangot a békeügy elszántan bátor, szuverenista hívei.