Egy tolvaj véletlen rossz házba tört be Csornán

Tavaly ősszel egy 29 éves férfi kapucnit húzott a fejére, maszkkal elfedte az arcát és magához vett egy 18,5 centiméteres kést és egy vasrudat, majd egy csornai ház felé indult, aminek betörte a bejárati ajtaját. Ezután a házban lakó férfitól követelt pénzt amit a barátnőjének adott. A tolvaj azzal is megelégedett volna, ha a férfi visszaadja neki azt, amit a pénzből vett a barátnője.

Mindeközben a házban lakó férfi felesége, kimászott az ablakon és hívta a rendőrséget.

Ekkor a férfi elmondta a betörőnek, hogy szerinte eltévesztette a házszámot, ugyanis akinek a becenevén hívja őt, az a szomszédban lakik.

Ezért a tolvaj kiment a házból és átment a szomszédba. Ott bemászott a kerítésen, majd az udvaron találkozott az ismerősével, akit keresett. A betörő és az ismerőse veszekedni kezdtek, majd az ismerős annyira megijedt a maszkos tolvajtól, hogy hazáig futott. Ezután a szomszédban lévő férfi és a barátnője kiugrott a ház ablakán, majd ők is hívták a rendőrséget.

Eközben a tolvaj a másik ház ajtaját is betörte, több helyen, majd a házban lévő ékszereket el akarta lopni, de a rendőrség addigra már a helyszínre ért és elfogták a betörőt.

A tolvaj összesen másfél millió forint értékű ékszert akart magával vinni.

Az ügyészség a többszörös visszaeső férfit, aki a betörés előtt tavaly április 30-án szabadult a börtönből, önbíráskodással és magánlaksértéssel vádolja. A férfi akár 18 évre is börtönbe kerülhet.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Bács-Kiskun vármegyében egy nő évek óta lopásokból élt. Többször üzletekből lopott különböző márkás termékeket. Azonban ez nem volt elég neki, ezért úgy döntött, betör egy családi házba, de onnan nem sikerült elvinnie semmit ugyanis egy, az álmából felriadó kisgyerek észrevette a tolvajt, aki megijedt a gyerektől ezért a kezében lévő értékeket visszatette a helyére. Időközben kiderült, hogy a nő tanyákat is fosztogatott.

Egy rablópáros 2022. november 10-én egy fótligeti családi ház tetejét megbontva jutott be a lakásba, ahol szétverte a páncélszekrényt és abból több millió forintot, több ezer eurót és ékszereket vitt el. Később kiderült a két román férfi közül az egyik 2020 ősze óta 7 másik betörésben is részt vett, amiket egy ismeretlen tárásával követett el, rendszeresen ugyanazzal a módszerrel. A két férfi felfeszítette az erkély- és teraszajtókat, illetve az ablakokat is, hogy bejusson a házakba. Azokból fali széfeket, ékszereket, készpénzt vittek el, de olyan is előfordult, hogy drága karórákat is elloptak. A tolvajoki 11 ember lakásából loptak, amivel összesen 70 milliós kárt okoztak. Az ügyészség a betörőket lopással vádolja, sőt egyiküket még ezen felül 10 lopással is vádolják.