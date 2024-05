Megszólalt a Bőnyben megkéselt diák édesanyja - ezt mondta a támadóról

Szörnyű tragédia történt hétfőn reggel a bőnyi általános iskolában. Az első óra után egy hatodik osztályos lány elővett egy kést, amit a padjában rejtegetett, miután otthonról elvitte, majd azzal házba szúrta az osztálytársát. A megszúrt Mirellát mentőhelikopter vitte be a győri kórházba, a sérülése életveszélyes volt.

Mirella anyja a Kisalföldnek elmondta, hogy túl van az életveszélyen, stabil az állapota, de még az intenzíven kezelik.

Mirella nagyon erős, fel fog épülni! Sokkal jobban van, de sok vért vesztett, a szúrás elérte a tüdejét. Az mentette meg az életét, hogy a mentőhelikopterben azonnal kapott vért. Egy túlélő! Nem először hajtottak rajta végre életmentő műtétet”

– mondta az anya a lapnak, majd hozzátette, hogy amennyit csak lehet a lánnyal vannak, de van két kisebb gyerekük is, akikkel szintén foglalkozni kell.

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A késelő diákkal kapcsolatban elmondta, hogy nem haragszik a lányra.

Nem haragszom a kislányra, aki bántotta a lányomat, sőt inkább sajnálom. Én is anya vagyok, nem hibáztatom. A szüleinek kellett volna észre vennie, hogy valami gond van

– mondta az asszony, majd hozzátette, hogy azt viszont nem érti, hogyan vihet egy 12 éves kislány egy kést az iskolába, és bánthat vele másokat. Nagyon reméli, hogy szigorítások lesznek, hogy több hasonló eset ne történhessen meg.

A Győri Járásbíróság 30 napra elrendelte a 12 éves kislány letartóztatást, amit javítóintézetben kell letöltenie.

A nyomozás tovább folytatódik az ügyben.

Az esettel kapcsolatban a lap megkereste a Győri Tankerületet, akik a következőt válaszolták:

"A bőnyi iskolában kedden reggel osztályfőnöki órákkal indult a tanítás. Az iskolában a Tankerületi Központ által felkért pszichológusok segítik a krízis feldolgozását a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Továbbá szakmai támogatást nyújtanak az iskola vezetésének a helyzet kezeléséhez. A pszichológus szakemberek véleményét figyelembe véve kerül meghatározásra a további tanítási napok szakmai tartalma, módszertana. A gyerekeket a szokott rendben várja az iskola a hét további tanítási napjain is és szükség esetén a kréta felületen osztják meg az információkat a szülőkkel.”

Ahogy azt korábban megírtuk, a támadás olyan brutális volt, hogy még az ajtó is véres volt az osztályteremben. A helyiek szerint a családban az apa többször is megverte az anyát, aminek köze lehet a kislány viselkedéséhez. A rendőrök a késelés előtti hétvégén is kint voltak a családnál. A kislány egy halállistát is vezetett, amire pirossal írta fel azoknak a neveit, akikkel végezni akart.