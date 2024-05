Ájultra vertek egy férfit Budapesten - videó

A Határ úti metróállomás felé tartó 52-es villamoson utazott két 30 éves férfi és egy 23 éves nő 2021. október 23-án délelőtt Budapesten. A járatra felszállt egy ismerősük, akihez a két férfi odament, pénzt követelt tőle – áll a Fővárosi Főügyészség pénteki közleményében.

Az utas nem engedelmeskedett a két férfinek, és amikor le akart szállni a villamosról, az egyik férfi meglökte, a másik pedig ököllel arcon ütötte.

A megtámadott férfi le tudott szállni a villamosról, de a csapat követte, majd a megállóban beszélgetni kezdtek vele, és megpróbálták rábírni, hogy felejtse el a történteket. Ezután az áldozat elindult a Kiserdő felé, ahová mindhárman követték, hogy elvegyék az értékeit.

Az erdős részhez érve mindhárman ütlegelni kezdték ismerősüket, aki elájult.

Ekkor elvették a férfi kabátját, és kivették a benne lévő pénzt és telefonokat, majd a földön heverő áldozatot behúzták az erdőbe és a lopott holmival elmenekültek. A megvert férfi később magához tért, majd kiment az utcára, ahol egy járókelő mentőt hívott hozzá. A bandát a rendőrség három napon belül elfogta. Csoportos rablással és életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja őket az ügyészség, ezért fegyházbüntetés, illetve pénzbüntetés kiszabását is indítványozta, emellett javaslatot tett az egyik férfi és a nő korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtatására - írja a Tények.

