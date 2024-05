Egzotikus országokban bujkált a hatóságok elől az elítélt baloldali Czibula Csaba, most polgármester akar lenni Zamárdiban

Információnk szerint egy korábbi Magyar Hírlap cikk szerint Czibula a rendszerváltás utáni zűrzavaros években ügyeskedte össze a vagyonát. Pincérként kezdte, majd a parkolási üzletbe is belekóstolt, végül megszerezte Erzsébetváros egyik hírhedt lokálját, a Piszkos Fred-et. 1998-ban önkormányzati képviselőnek választották a VII. kerületben. Itt a gazdasági bizottság oszlopos tagja lett, de korábbi fideszes létére itt olyannyira összeszűrte a levet a bizottság SZDSZ-es elnökével, a későbbi elítélt Gál Györggyel, hogy még a gyermeke keresztapjának is felkérte a Hunwald-ügy későbbi első rendű vádlottját. Sőt a korabeli cikkek arról számoltak be, hogy a Balatonon és a horvátországi Vír-szigetén is szomszédok lettek Gállal. Ez a barátság nagyon jövedelmező volt Czibula számára, hiszen

a bírósági ítélet szerint Gál György 346 millió forint vesztegetési pénzt kért és kapott különböző vállalkozóktól 16 darab önkormányzati ingatlan értékesítésért cserébe.

Czibula Csaba Fotó: Origo

A korabeli vádirat szerint Czibula Csaba Gál György jobbkezeként az értékesítésekhez való bizottsági és testületi hozzájárulásáért cserébe 8 millió forintot kapott a kenőpénzből. A pletykák szerint azonban ennél jóval nagyobb összeghez juthatott a barátjától a megfelelő szavazásért cserébe.

A Hunwald vezette önkormányzat azzal is a hatóságok látókörébe került, hogy vélhetően fiktíven alkalmazott barátokat, barátnőket, feleségeket. Czibula akkori felesége is így lehetett alkalmazásban egy korabeli cikk szerint, nulla munkával.

Mexikóban bújkált a hatóságok elől. Fotó: Amerika Neked

Egzotikus országokban bújkált, most városvezető akar lenni

Czibula jellemét jól megmutatja, hogy amikor barátját letartóztatták, előbb Horvátországba, majd Kolumbiába és Mexikóba menekült, mivel utóbbi országnak nincs megfelelő kiadatási egyezménye az európai országokkal, így ott könnyen el tudod bújni.

Nem akart szembenézni a bűnei méltó következményével. 2017-ben hazajött és terhelő vallomást tett a társaira, de