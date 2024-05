Deák Dániel: Deutsch Tamás szembesítette a dollárbaloldalt a valósággal

Ki nyerte a vitát? Ki veszített? Mi történt? Vegyük sorra! - írta Deák Dániel a közösségi oldalán.

A vita egy mondatban arról szólt, hogy a baloldal a számára kínos témákban megpróbálta elhazudni a valóságot, Deutsch Tamás azonban ezt nem engedte, szembesítette őket a valósággal.

Deutsch Tamás erősen indított: „Van itt két listavezető, akinek a jelenléte mellett, nem lehet szó nélkül elmenni. Az egyik Gyurcsány Ferenc pártjáé, egy párté amelyik hazugságra épül. A magyar embereket becsapva tartották meg a hatalmukat, hazudtak reggel, éjjel, meg este. A másik Magyar Péter, aki a feleségét, a saját közös otthonuk konyhájában titokban lehallgatta, ezzel zsarolta, aztán a felvétel nyilvánosságra hozatalával politikai karriert csinált magának. Ilyet normális ember nem tesz.”

A XXI. Század Intézet elemzője szerint háború témájában a baloldal ködösíteni próbált, el akarták játszani az ártatlant, de az EP-ben minden háborúpárti döntést támogattak, szóval ez nem jött be. Magyar Péter is hárított, de ez sem jött be, mivel jól tudjuk: az EP-listája tele van Soros-féle szervezeteknél dolgozó emberekkel, mint például Weisz Viktor és Dávid Dóra. És hát nekik nincsen ebben a kérdésben döntési szabadságuk, a háborút fogják támogatni, mert ezt kéri tőlük a Soros-hálózat.

Hasonló a helyzet migráció témájában is! A dollárbaloldal a múltból okulva rejteni próbálta migránspártiságát, de Deutsch gyorsan helyretette őket: „Meg akarták akadályozni, hogy felépítsük a határkerítést. Utána, miután felépítettük a határkerítést, le akarták azt bontani. A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést kezdeményezett a betelepítési kvóták érdekében.”

Magyar Péternek sem ez volt az erős témája, hiszen konkrétan olyan embert akar az Európai Parlamentbe juttatni, aki migránstámogató Soros-szervezetnél dolgozik. Weisz Viktor migránssegítő mentorként dolgozott az Artemisszió Alapítványnál, amit Sorosék tömtek ki több tízezer dollárral. Vagy Dávid Dóra, aki a migránsválság kellős közepén dolgozott egy sorosista szervezetnél.

Szóval ki nyert? Egyértelműen Deutsch Tamás, mert igaza volt, és kiállt Magyarországért, szembesítette a dollárbaloldalt! – írta Deák Dániel.