Dömötör Csaba: Akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, csak a Fidesz-KDNP-re számíthat - videó

„Ezek a napok számunkra a személyes találkozásokról szólnak, ami egyrészt azt jelenti, hogy az ország 1200 helyén gyűjtünk támogató aláírásokat, és azt is, hogy az ország több száz pontján veszünk részt fórumokon. Most éppen Barcson vagyunk, most is lesz miről beszélnünk, leginkább arról, hogy szintet lépett a háborús készülődés Európában” – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Fidesz közösségi oldalára feltöltött videójában.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Mint mondta, a NATO-főtitkár Kijevben arról beszélt, hogy fokozni kell a fegyverszállításokat. Készülőben van egy NATO-misszió. Amerikában elfogadtak egy 60 milliárd dolláros támogatási csomagot – tette hozzá.

Közben a francia elnök nyíltan arról beszél, hogy akár atomfegyverek bevetését is meg lehet fontolni, és arról is nyíltan beszél, hogy európai katonák küldése is felmerül a hadszíntérre. Tehát ezekben a hetekben közelebb kerültünk a világháborúhoz, és távolabb kerültünk a béketárgyalások lehetőségétől. Minden magyarországi politikai szereplő elmondta a véleményét, ismert az álláspontjuk a háborúval kapcsolatban, és ezek alapján nem túlzás azt kijelenteni, hogy akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, csak a Fidesz-KDNP-re számíthat

– jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.