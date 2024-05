Egészséges ételek, amiket diéta alatt is bátran ehetünk a strandon

Ahogy az időjárás is tudatja velünk, közel már a nyár, nyakunkon a strandszezon. Ám viszonylag kevés szó esik arról hogy milyen táplálékot érdemes magunkhoz venni, ha fogyókúrázóként, cukorbetegként, vagy csak simán egészségtudatos emberként kimerültünk, megéheztünk a pancsolásban, és szeretnénk pótolni az elvesztett energiát? Nem kis kihívás tartani magunkat az egészséges életmódhoz, ha egész nap strandolunk, azonban korántsem olyan reménytelen a helyzet, mint 20-30 évvel ezelőtt, amikor az egyetlen zöldséges ételt a némi csalamádéval feldobott retro hamburger jelentette, ezen kívül választhattunk még a zsírban tocsogó lángos, sült kolbász, sült krumpli és hot dog közül, hogy aztán mindezt egy nagy adag fagylalttal, palacsintával és egy hideg kólával koronázzuk meg. Valljuk be azért, hogy ezek elég csábítóak, és a legtöbb embernek már csak a nosztalgia miatt is összefut a nyál a szájában, ha megcsapják az orrát a lángososbódé felől áramló illatok. Alkalmanként talán bele is férnek - kivéve, ha egészségügyi okokból szigorú diétán vagyunk - ám hosszútávon jobban járunk, ha az egészségesebb alternatívák közül válogatunk a strandbüfében, esetleg házi készítésű, egészséges finomságot viszünk magunkkal. Mutatunk pár példát.

Hekk kovászos uborkával A sült hekk egy igazi, klasszikus strandétel, balatoni nyaralások közkedvelt eleme. Jó hír, hogy ez az egészséges, sovány halféle a diétába is bátran beilleszthető, ám ez esetben mellőzzük a sült krumplit és a fehér kenyeret, válasszunk hozzá ropogós kovászos uborkát, és máris sokat tettünk az alakunk és egészségünk érdekében. Bár némi zsírt és szénhidrátot a lisztes panírnak köszönhetően ez is tartalmaz, még mindig ezerszer jobb választás, mint egy bő olajban sült lángos vagy ketchuppal-majonézzel felturbózott hotdog. Delicious fried fish, pickled cucumbers and chilled glass of draft beer on a tray on wooden table in outdoor café. Selective focus

Fotó: Shutterstock/Tynka