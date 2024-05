Elképesztő: Szombathelyen közalkalmazottakkal plakátoltat a baloldal

Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot hétfő délutánt: Szombathelyen a belvárosban a Szova Nonprofit Zrt. munkatársai teszik ki az Éljen Szombathely (ÉSZ) zászlóit. A videós anyagot az Ébresztő Szombathely Facebook-oldal osztotta meg — írja a Vaol.

Szembetűnő: az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság munkatársai mindezt a legnagyobb természetességgel teszik, mintha csak egy nemzeti ünnep előtt helyeznék ki a magyar lobogót. Csak most a piros-fehér-zöld zászló helyett a baloldali jelölő szervezet, az ÉSZ logójával ellátott kis zászlókat rakják ki a lámpaoszlopokra.

A Fidesz szombathelyi politikusai hetek óta mondják: közpénzből, egészen pontosan a város pénzéből kampányol a baloldal. A plakátbotrány már az országos sajtóban is visszhangra lelt, most itt az újabb, országosan is botránygyanús ügy. A Szova NZrt. dolgozói akár kátyúzhatnák is a város úthibákkal, gödrökkel, kisebb-nagyobb lyukakkal teli útjait, helyette munkaidőben a baloldali szervezet, az ÉSZ zászlóit tűzik ki.

A Vaol kérdésekkel fordult a Szova Nonprofit Zrt.-hez, hogy megtudja, miért a cég munkatársai rakják ki a baloldali jelölő szervezet kampányzászlóit városszerte? Mennyi munkatárs mennyi idejét köti le ez a munka? Rákérdeztek arra is, milyen más feladato(ka)t végez el a Szova NZrt. az ÉSZ-es (MSZP-s, LMP-s, DK-s, Momentum-os) politikusok kampányát segítve Szombathelyen? Kinek az utasítására teszik ezt a Szova munkatársai?

Egyelőre nem érkeztek válaszok.