Élményekre fel! – Hamarosan indul a Magyar Tavak Fesztiválja 2024

Ahogy a kellemes nyári fuvallat, úgy tér vissza évről évre a Magyar Tavak Fesztiválja, amely idén is színes és eseménydús programokkal kápráztatja el a látogatókat. A 2024-es év különlegessége, hogy a Balaton északi partjának egyik gyöngyszeme, a csodálatos Szigliget is csatlakozik a fesztiválhoz, így a Velencei-tó és a Tisza-tó mellett egy újabb, balatoni helyszín kap helyet a kulturális eseménysorozatban. Június 28–29-én a Velencei-tónál, július 26–27–28-án a Tisza-tónál, valamint augusztus 24–25-én a Balaton-parti Szigligeten csendülnek fel a varázslatos dallamok, ahol a fesztiválozók megismerhetik hazánk legszebb régióinak növény- és madárvilágát, sőt, a környék népi kultúráját is.

Vágólapra másolva!

Tekerj és csónakázz a kultúráért Több mint egy évtizeddel ezelőtt Debreczeni Ildikó víziója nyomán született meg az a különleges komolyzenei fesztivál, amely ma már hazánk három nagy tavánál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál és a Balaton partján is várja a zeneszerető közönséget. A Magyar Tavak Fesztiválja az évek során egyre több látogató szívét hódította meg, köszönhetően annak, hogy a világon egyedülálló módon képes összehangolni a zene varázslatos dallamait a természetben történő aktív kikapcsolódással. “Amikor a zene mélyreható élménye és a természet adta mozgás öröme egymásra talál, abból különleges szabadtéri »zeneterápia« születik, amely lélekemelő frissességet és megújulást kínál a testnek és léleknek egyaránt. Ez a látszólag egyszerű gondolat valójában magában hordozza a gyógyulás minden elemét: egyszerre kínál enyhülést a passzív, ugyanakkor stresszes életmódra és a hangulatromboló, üldögélős bezártságra is, ami korunkban a legtöbbünket jellemez” – avat be Debreczeni Ildikó, a Magyar Tavak Fesztiváljának ötletgazdája és az esemény főszervezője. Mesterkurzus a szabad ég alatt: Főszerepben Miklósa Erika és tanítványai Miklósa Erika 2024-ben indult mesterképző énekiskolája, a KvintEsszencia hallgatói mutatkoznak be az idei Magyar Tavak Fesztivál mindhárom gálakoncertjén. A Kossuth-díjjal és Magyar Szent István Renddel kitüntetett világhírű énekművész közreműködésével tíz lelkes fiatal mutatja meg tehetségét, akik nagyon vegyes műfajt képviselnek. Az exkluzív, kivételes nyáresti koncert-talkshow repertoárja a mesteriskola sokszínűségét tükrözi: a klasszikus szerzők mellett a jazz és a könnyűműfajok, a musical és az operett, de még a magyar nóták műremekei is felhangzanak, ezzel is bizonyítva, hogy a zene olyan érzelmeket és gondolatokat ébreszt, amelyek mindannyiunké. A gálakoncert rendezője: Novák Péter. A Magyar Tavak Fesztiváljának velencei-tavi rendezvénysorozata június 28-án indul a térség egyik legújabb kulturális színterén, a kápolnásnyéki Csajághy Laura Színpadon.

“A fesztivál pénteki gálakoncertje igazi csemegével szolgál a zene kedvelőinek. Miklósa Erika, a nemzetközileg elismert operaénekesnő és a KvintEsszencia Mesteriskola tanítványainak vizsgakoncertjén a közönség fogja értékelni az előadásokat, egyedülálló interaktivitással fűszerezve az eseményt, ahol ennek köszönhetően a művészet és a közönség közötti határok elmosódnak” – emeli ki Debreczeni Ildikó. Másnap pedig a kerékpározásé lesz a főszerep. A résztvevők körbetekernek a Velencei-tó körül, miközben az egyes megállóknál neves előadók várják és szórakoztatják majd őket különleges zenei produkciókkal. Tisza-tavi dallamok, kerékpáros és vízi kalandozások A Magyar Tavak Fesztiváljának tisza-tavi állomása idén július végén is sokszínű programkínálattal várja a látogatókat. A háromnapos rendezvénysorozat július 26-án veszi kezdetét, melynek helyszíne a Tiszafüred melletti Morotva Kerékpáros Pihenőpark lesz. Itt csendülnek fel újra a Miklósa Erika és a KvintEsszencia Mesteriskolai tanítványai által a Velencei-tó partján is előadott művek, melyeket ifj. Sárközi Lajos és zenekara kísér majd, Novák Péter rendezésében. Ez a zenei csemege garantáltan felejthetetlen élményt nyújt majd minden résztvevő számára. “Másnap a Kerékpárral a Tisza-tó körül program keretében a résztvevők kerékpárral tekerhetik körbe a Tisza-tavat. A túra során 9 település, 9 vízparti helyszín és 9 fellépő varázsolja el a közönséget, kezdve a Tiszafüredi Fúvósok és Mazsorettek vidám muzsikájától, László Attila Fonogram-díjas erdélyi magyar énekes, a Budapest Ragtime Band, valamint Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra előadásán át, egészen Falusi Mariann és Sárik Péter jazzkívánságműsoráig. A nap során a kerékpárosok a tisza-tavi táj szépsége mellett a helyi zenei kultúra sokszínűségét is megismerhetik. Az estét pedig Bársony Bálint és az MRP (Magyar Rapsody Projekt) abádszalóki ajándék koncertje koronázza meg a Tisza-tó strandon.” “Július 28-án a zenés csónakázás – a tiszai hajósok világát megidézve – a Tisza-tavon program keretében a fesztiválozók hajókkal és csónakokkal közelítik meg a zenei előadások helyszíneit. A vízi utazás során több állomást is érintünk, ahol különböző előadók, mint például Agárdi Szilvia vagy a Nikodém – Halper – Román – Weszely jazzformáció szórakoztatják a közönséget. Az utazás a Tiszafüred melletti Morotva Kerékpáros Pihenőparkból indul és oda is tér vissza, közben pedig a résztvevők a Tisza-tó természeti szépségeit is megcsodálhatják. Ez az egyedi környezet nemcsak a zenei programoknak ad különleges hangulatot, hanem lehetővé teszi, hogy a látogatók közvetlen közelből ismerjék meg a Tisza-tó páratlan ökológiai rendszerét” – teszi hozzá az esemény főszervezője.

Augusztusban irány Szigliget! Augusztus 24-én a festői Szigligeti Várudvar ad otthont a nyitókoncertnek. „Az ének értelme” című műsorban Miklósa Erika és a KvintEsszencia Mesteriskolai tanítványai a korábbi előadásokkal megegyező repertoárral készülnek, amit ezúttal is Novák Péter rendez és ifj. Sárközi Lajos és zenekara kísér. A fesztivál második napja a kerékpározás jegyében telik. A résztvevők egy különleges kerékpáros túrán vesznek részt, amelyen Szigligetről indulva a Balaton-felvidék varázslatos tájait járják be. A túra során több lehetőség is lesz a pihenésre, borkostolásra. “Ezúttal is változatos zenei előadások szórakoztatják a kerékpárosokat. Az első megállónál St. Martin varázsolja el a közönséget, majd a Csonka Torony megállóban a Szent Efrém Férfikar lélegzetelállító előadása következik. A GÜNS Borászatnál Homonnay Zsolt, a 71-es út melletti kerékpáros pihenőhelyen pedig Iván Szandra & Jász Andris adnak felejthetetlen koncertet” – sorolja a feledhetetlen élményeket kínáló programokat Debreczeni Ildikó. Hét nap, három helyszín, végtelen élmény A Magyar Tavak Fesztiváljának hét feledhetetlen napja a zene, a kultúra, az aktív pihenés, valamint a természet szeretetének és a környezettudatosság iránti elkötelezettségnek harmonikus elegyét kínálja, ahol a változatos helyszínek, zenei csemegék és sportprogramok révén mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb programot.