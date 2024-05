Halálra gázolta a volt élettársa új párját egy férfi Székesfehérváron

A férfi 2017 májusában költözött el a családjától, miután megromlott a kapcsolata az élettársával. Pár hónap múlva a nőnek új párja lett, aki be is költözött hozzá a székesfehérvári lakásba. A férfi tudta, hogy a nőnek új kapcsolata van, nehezen viselte, képtelen volt elengedni a volt párját, ezért többször is trágár üzeneteket küldött neki és hívogatta.

A férfi 2021 júniusában autóval vitte haza a gyereküket, majd a környező utcákban körözve figyelte a környéket. Amikor odaért a nő új párja, elindult a férfi kocsija felé.

Amikor át akart menni az úton, a férfi felé kanyarodott, gyorsított és szándékosan elgázolta. Az új élettárs néhány nap múlva a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Első fokon a Székesfehérvári Törvényszék emberölés 10 év börtönbüntetésre ítélte a férfit, de a döntés fellebbezések miatt nem lett jogerős. Másodfokon a Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a férfi bűnös és hosszabb büntetésre kell ítélni. Az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni - írja az Ügyészség.hu.

