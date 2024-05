Emberölés miatt nyomoz a rendőrség a Szelevényen történt házrobbanás ügyében

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján előzőleg azt írta, hogy gázrobbanás után tűz ütött ki egy lakóházban, Szelevényen, a Rózsadomb úton. Az esethez kunszentmártoni és szarvasi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral eloltották a lángokat.

Képünk illusztráció Fotó: X

A vármegyei hírportál, a szoljon.hu értesülése szerint két embert kellett kórházba szállítani. A házban egy 50 év körüli anya lakott a 10 év körüli gyermekével. A szomszédok hallották a hatalmas robbanást, az egyikük az anya segélykiáltását is hallotta. Az eset éjszaka fél kettő körül történt - írták.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete, valamint közveszélyokozás bűntett miatt folytat nyomozást. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad - közölték az MTI-vel.

Csütörtökön pedig Szolnokon gyulladt ki egy lakóház.

A romos épülethez három járművel vonultak ki a tűzoltók. A hatvan négyzetméteres ház teljes terjedelmében égett, annak tetőszerkezete is lángolt, később be is omlott. A tűzoltók egy órán keresztül oltották a tüzet, a munkálatok közben egy hatvanas éveiben járó férfi összeégett holttestét találták meg. A telken tárolt lomok háromszáz négyzetméteren égtek, a tűz még a szomszéd telekre is átterjedt. Az egy órán át tartó oltási munkálatok közben a tűzoltók egy összeégett holttestet találták meg.

A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít a tűz keletkezési okának feltárása érdekében.

Szombat este pedig Tinnyén gyulladt ki egy garázs.

A Berkenye utcában lévő hetven négyzetméteres, autószerelő-műhelyként használt épülethez hat járművel vonultak a tűzoltók. A műhely a benne álló gépkocsival együtt teljes terjedelmében égett, a tűz átterjedt a garázs melletti száz négyzetméteres családi ház tetőszerkezetére is. A tűzoltók először megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, átszellőztették és átvizsgálták az épületeket. A kiégett autóban egy összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít.