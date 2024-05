Eredményre vezetett a kormány felszólítása: olcsóbb lett az üzemanyagár

Ezen a héten már kétszer csökkentette az üzemanyagok árát a Mol, és ezzel együtt több kereskedő is, így Magyarország karnyújtásnyira került a régiós átlagárakhoz.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, hogy bár senki nem számított rá a piacon, csütörtökön újabb üzemanyagár-csökkenést jelentettek be a nagykereskedők. A rendkívüli üzemanyagár-változás alapján szombaton a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó négy-négy forinttal csökken.

A benzinkutasok szerint régen mozgott itthon annyit az üzemanyag ára, mint mostanában. Jelenleg a hagyományos benzint literenként 631 forintért, míg a dízelt 618 forintért lehet megvásárolni.

Így az aktuális átlagárakat figyelembe véve a hét végétől az alábbi átlagárakkal kalkulálhatnak a járműtulajdonosok (ha ez az árcsökkenés a kiskereskedelmi árakban is megjelenik, de erre minden esély megvan):

95-ös benzin – 631 Ft/liter,

gázolaj – 618 Ft/liter.

Ugyanez jelenleg 635 és 622 forint literenként, de úgy, hogy hétfőn délelőtt még 647, illetve 633 forint volt a benzin és a dízel átlagára. Vagyis kevesebb, mint egy hét leforgása alatt 15 forintos árcsökkentés történt a magyarországi üzemanyag-átlagárban. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a tényleges kiskereskedelmi árszint, jellemzően lefelé, eltérhet. Tehát könnyen lehet, hogy szombattól a 95-ös benzin jellemző ára 630 forint alá esik, a dízelé pedig 615 forint körül alakul - ezt már a Világgazdaság írja.

A kormány üdvözli, hogy az üzemanyag-kereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és önkéntesen csökkentették az áraikat – fejtette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban.

Amennyiben a jövő héten is folytatódik az árcsökkenés, akkor teljesül a kormány elvárása és újra a középmezőnybe kerülnek a hazai üzemanyag tarifák a térségben. Mint ismert, a látványos árcsökkenésre azután került sor, hogy a kormány felszólítást intézet a nagykereskedőkhöz.