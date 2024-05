Erőszakkal fenyegetőzik Magyar Péter - videó

A magyar közéletben eddig, marginális esetektől eltekintve, nem volt jellemző a verbális vagy fizikai erőszak alkalmazása, de az utóbbi hetekben egyre inkább elszabadultak az indulatok az ellenzéki oldalon – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ennek a veszélyes folyamatnak a forrása Magyar Péter és az ő szimpatizánstábora, akik már nyíltan fenyegetik a politikai ellenfeleket vagy éppen újságírókat.

A szlovák miniszterelnök elleni gyilkossági kísérlet után a közösségi médiát elárasztották azok a kommentelők, akik a Robert Fico elleni merénylet kapcsán kívánatosnak nevezték, hogy hasonló módon bánjanak el a magyar kormányfővel is. A leginkább „vérgőzös” kommentelők Magyar Péter hívei között találhatók, ami annak fényében nem is meglepő, hogy az ismeretlenség homályából néhány hónapja előbukkant újdonsült politikus maga is ismert a volt feleségével,

Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel szembeni erőszakos viselkedéséről, illetve rendszeresen fenyegetőzik az utcai fórumain és hergeli a híveit.

A napokban Újfehértón tartott kampánygyűlést, ahol ismét előállt azzal a képtelen és többszörösen megcáfolt teóriával, hogy a titkosszolgálatok blokkolják az internetelérést a rendezvényein. Néhány perces erről szóló monológjában fokozatosan belelovalta magát a saját összeesküvés-elméletébe, és a végén arra jutott, hogy a „hatalom emberei joggal rettegnek tőlük”.

Majd fenyegetően azt mondta: „Eddig rettentő békések voltunk, de ígérem, hogyha ezt folytatják, akkor 2024. június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén, és nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian, és ott nem fogják tudni megállítani azt a tömeget.”

Ez a fajta nyílt fenyegetőzés és burkoltan erőszakra buzdítás nem állt távol eddig sem Magyartól, már a korábbi tüntetésein is előfordultak hasonló esetek. Emlékezetes, amikor az egyik budapesti tüntetésén a Hír TV riportét lincshangulatban vette körül a tömeg, és Futó Boglárkát a rendőröknek kellett kimenteniük a kritikus helyzetből. Magyar itt és más hasonló alkalmakkor, ha meglátja a jobboldali újságírókat, televíziós stábokat, mindig bemondja a mikrofonba, hogy „megérkeztek a propagandisták”, és néhány mondattal feltüzeli a híveit, majd amikor már érzi, hogy akár fizikai erőszak is történhet, álszent módon megkéri őket, hogy ne bántsák, hagyják dolgozni a sajtó munkatársait.