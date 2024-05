Annyira retteg a globalista baloldal egy Magyarországon elhangzott beszédtől, hogy törölte a YouTube

Engedjék meg nekem, hogy egy pillanatra átugorjam a formalitásokat és belemerüljek egy olyan témába, ami nem annyira vidám, de nagyon-nagyon szükséges megvitatni. Hadd mutassam be az elmúlt hét napot Európában. Ezen a héten Stockholmban három 70 év körüli idős nőt késeltek meg fényes nappal az utcán. Londonban négy embert szúrtak le mindössze 42 óra leforgása alatt. Párizsban afrikai migránsok százai vonultak utcára, hogy lázadjanak és Brigolóban, szintén Franciaországban, egy újabb templomot égettek porig. És ez, Hölgyeim és Uraim, csupán egy pár incidens az elmúlt napokból, melyek gyönyörű kontinensünkön történtek.

De mindannyian tudjuk, hogy ezek az „incidensek” nem incidensek többé. Ha van valami, ami biztos, az az, hogy mi tudjuk, és a kormányaink is tudják, szoros kapcsolat van a migráció és a bűnözés között. Egy holland városkában, Dordrechtben a minap valami érdekes történt. Bejelentették, és ez egy kisváros Hollandiában, a hazámban, hogy az új menekültügyi központ ebbe a kisvárosba költözik. És mit tett az önkormányzat? Azt mondták, hogy azoknak a polgároknak, akik a központ közelében laknak, fel fognak ajánlani 1000 eurót, a szükséges biztonsági intézkedések megtételére. Az új valóságunk Európában a gyakori nemi erőszakokból, késelésekből, gyilkosságokból, lövöldözésekből, sőt lefejezésekből áll. De egy dolgot hadd tisztázzak. Ez korábban nem fordult elő. Ez egy újonnan importált probléma. Samuel P. Huntigton ezt több mint 25 évvel ezelőtt megjósolta, amikor azt írta, idézem: „A tömeges migráció új világában a legátütőbb, legfontosabb és legveszélyesebb konfliktusok nem a társadalmi osztályok között lesznek. És nem is a gazdagok és a szegények közt. Hanem különböző kulturális közösségekhez tartozó emberek között zajlanak majd. Törzsi háborúk és etnikai konfliktusok fognak előfordulni a polgárosodott társadalmakon belül.” - Nos, Hölgyeim és Uraim, igaza volt. És a legrosszabb az, hogy mi, mint társadalom úgy tűnik, hogy közömbössé váltunk iránta. Amikor egy újabb fehér fiú vagy lány meghal egy migráns kezei által, csóválhatjuk a fejünket, sóhajtozhatunk, lehet, hogy egy-két percig még dühösek is leszünk, aztán éljük tovább az életünket. A családnak gondolatokat és imákat ajánlunk, de soha semmi sem változik.