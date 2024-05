Ezzel a fintech újdonsággal növelik bevételüket a webáruházak

Az InstaCash 2022 októberében bekerült a Fintechzone 20 legígéretesebb magyar fintech cégét felsoroló listájára, 2023-ban a Vodafone Digitális Díj III. helyezettje lett és elnyerte az “Év Technológiai Megoldása” minőségi díjat is. A társaság a már jól megszokott utánvét, átutalás vagy bankkártyás fizetés mellett kínál, új, biztonságos fizetési módot.



„A technológia egy teljesen új, tehetősebb vásárlói szegmens prémium fizetési módjaként jelent valós pénzügyi megoldást” – fogalmazott Bruzsa Géza a társaság vezérigazgatója. „Felmérések szerint az online vásárlói körnek egy igen nagy része, mintegy 76 százaléka nem szívesen választ webshopos vásárláskor áruhitelt fizetési módként, aggódik a rejtett költségek miatt, de mégis van igénye egy részletfizetést biztosító kényelmi szolgáltatásra.”



BNPL-lel garantált a biztonság



Az InstaCash részletfizetési megoldása azok számára jelenthet valós alternatívát, akiknek a vágyott termék egyösszegű kifizetése nehézséget okoz, illetve emiatt el kellene halasztaniuk a vásárlást. A Buy Now Pay Later (BNPL) vagyis „vásárolj most, fizess később" digitális megoldással azonban a kereskedők valós időben 3-6 havi részletfizetési lehetőséget tudnak biztosítani vásárlóiknak.



„A szolgáltatásnak nem az a célja, hogy a webshop a kamatbevételre tegyen szert, hanem, hogy egyfajta kényelmi szolgáltatásként segítse a vásárlást, ezért a felhasználók rendkívül egyszerűen, nyomtatványok kitöltése, az apróbetűkben rejlő plusz költségek, a banki hiteligényléshez kapcsolódó frusztrációk, munkáltatói igazolás nélkül, azonnali, automatizált bírálattal tudnak kamatmentes részletfizetést igényelni” – hangsúlyozta Bruzsa Géza.



A vezérigazgató a hasonló digitális konstrukciók között egyedülállónak nevezte az InstaCash által nyújtott megoldást, amely ellenőrzi, hogy a vásárló valóban képes lesz-e fizetni a részleteket. „Nem engedjük, hogy valaki túlköltekezzen, hogy olyan terhet vállaljon magára, ami túlnyúlik a háztartási költségvetésén.”



A Magyarország vezető fintech cége által fejlesztett modell a versenytársakkal szemben élen jár abban, hogy a banki interface alapokra épül, elektronikus úton vizsgálja az elmúlt 90 nap bankszámlatörténetét, a rendszer motorja kiértékeli, hogy a bejövő és a kimenő pénzek, költési szokások szerint, belefér-e az ügyfél szabad kapacitásába a havi részletek törlesztése.



„Ezért van szükség az ügyfél bankszámlakivonatára, amelyet maga a vásárló tesz hozzáférhetővé a saját bankja online felületén, a Magyar Nemzeti Bank által validált, védett, biztonságos kapcsolaton keresztül. Az ügyfelek nem adják meg a jelszavakat, nem férünk hozzá az adataikhoz, semmilyen banki hozzáférést nem kérünk. A vásárlók mindössze azt hagyják jóvá, hogy a bankjuk elküldje nekünk a bankszámlakivonatukat, az Európai Unió által szabályozott módon. Az InstaCash működése teljesen transzparens, a felületünkön is azt üzenjük: senki ne adjon meg banki jelszavakat, adatokat. Az átláthatóság a hitelesség és a megbízhatóság kultúráját is erősíti az e-kereskedelmi szektorban” – emelte ki Antal Tomás a cégcsoport csoport informatikai és operációs vezetője.



Jelentős extraforgalom, elégedett ügyfelek



Az InstaCash részletfizetési megoldása minden létező webshop-keretrendszerbe integrálható, technikailag a webáruházak 80-90 százaléka számára mintegy egyórás munkát jelent a beépítése, az ügyfeleknek pedig nagyjából hét percre van szükségük, hogy hozzájussanak a kívánt termékhez a részletfizetési lehetőség segítségével.



„Nagyjából 100 ezer forint feletti vásárlási összegnél tudják a legnagyobb hatásfokú, két számjegyű forgalomnövekedést elérni a webshopok a szolgáltatás bevezetésével” – osztotta meg az eddig tapasztalatokat Bruzsa Géza. „Stratégia partnerünknél, a Navi-Gate Kft.-nél, a Garmin termékek hivatalos forgalmazójánál a tavaly decemberi bevezetés óta 33%-kal nőt a havi lakossági online vásárlási volumen, a BNPL-es kosarak átlagos értéke pedig kétszer nagyobb, mint a webshop átlaga. A tranzakciók átlagos átfutási ideje 7,7 percet tett ki, de a vásárlók több, mint 60 százaléka esetén a checkout-ban részletfizetés igényléssel töltött idő kevesebb, mint 3 perc. Éppen ezek miatt az ügyfelek a konstrukciót az öt fokozatú skálán átlagosan 4,7-re értékelték. A visszajelzések alapján a vásárlók méltányolják az egyszerű, átlátható, könnyen kezelhető, gyors, kamat nélküli részletfizetési lehetőséget.”



Az egy évvel ezelőtti indult, mára széleskörű csatlakozást biztosító InstaCash több mint ötven partnercéggel rendelkezik, a Garmin mellett olyan, több milliárdos forgalmat bonyolító webshopokkal is, mint a Homelux. A bajai székhelyű, online lakberendezési áruház a 100%-ban magyar tulajdonú webáruházak TOP listájára is felkerült. A cég 18.000 termékével a fürdőtől, a konyhán át a kertig, a lakberendezés szinte minden területén kiszolgálja a vevői igényeket elsődlegesen online, a homelux.hu oldalon, valamint bajai áruházában. „Azokat a cégeket, ahol a szolgáltatásunk elérhető, a legmegbízhatóbbak között tartják számon, rövid idő alatt tízszeresére nőtt a felhasználószámunk, összességében már több mint húszezer tranzakciót menedzseltünk le” – tette hozzá Bruzsa Géza vezérigazgató. Kiemelte, hogy a szolgáltatást igénybe vevők a prémium szegmensből kerülnek ki, az átlagos munkabérük 500 ezer forint felett van és kiemelkedő a fizetés morál, mindössze 0,1 százalékot ér el a késedelmesen fizető ügyfelek aránya.



Az Instacash halasztott fizetési szolgáltatása Az Év Honlapja pályázat február 7-i eredményhirdetésén, Az Év Technológiai megoldása - Minőségi Díjat nyerte el.