Fagyállóval gyilkolnak Nyíregyházán

Sorozatos mérgezések miatt panszakodnak Nyíregyházán. Több helyi házi kedvencét is megmérgezték. Információink szerint a település egyik részén tucatjával pusztultak el a kinti macskák, a legtöbbjük halálát mérgezés okozhatta. A helyi közösségi oldalon posztoltak is az esetről, amihez végül több gazda is hozzászólt - írja a Bors.

A macskatulajdonosoktól szeretném kérdezni, hogy nem tapasztaltátok-e macskák mérgezését? Oroson lakunk (Ezüstfenyő utcában), az utcánkban kettő elpusztult, állítólag fagyállótól, és most a miénk is rosszul van, leállt a veséje…

– írta a posztot az egyik helybéli.

A kép illusztráció!

Fotó: Origo

Mi is eltemettünk már egy pár cicát. Legutóbb 2 hónapja, valószínű őt is megmérgezték. A környékünkön is mérgezik őket

– írta egy másik kommentelő.