Brutálisan népszerű hazánk a külföldi filmesek körében - csak tavaly egymilliárd dollárt költöttek el nálunk

A 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Magyarországon gyorsan növekvő filmipar kihívásai címmel tartottak pódiumbeszélgetést Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint Kemény Ildikó, Robert Lantos és Mike Goodridge producerek részvételével.

Az esemény után Káel Csaba az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy

az európai uniós csatlakozás után Magyarország volt az első közép-kelet-európai ország, amely húsz évvel ezelőtt elindította a filmgyártáshoz kapcsolódó adó-visszatérítési rendszert.

Ennek a rendkívül kedvező adózásnak köszönhető, hogy tavaly csaknem egymilliárd dollárt költöttek el Magyarországon a külföldi filmes produkciók. Azon kívül, hogy az összeg 2018 óta megnégyszereződött, még komoly adóbevételt is eredményezett Magyarországnak. Ez továbbá egy fantasztikus promóció is hazánknak, hiszen ennek hatására több A-listás filmsztár rendszeresen visszajár Budapestre, és néha még vidékre is ellátogat.

Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos

A kormánybiztos véleménye szerint a gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy amikor a koronavírus-járvány miatt és alatt számos forgatás leállt Hollywoodban, Magyarország kidolgozott egy olyan szabályozási rendszert, amely lehetővé tette bizonyos filmes munkák folytatását. Ennek köszönhetően a Dűne című szuperprodukció forgatása folytatódhatott Magyarországon akkor, amikor az Egyesült Államokban még nem lehetett forgatni, és ez számos nagyköltségvetésű filmet visszavonzott Magyarországra.

"Nekünk arra kellett koncentrálnunk, hogy ne veszítsük el azokat a produkciókat, amelyek visszatértek Magyarországra, s ezeket szakmai oldalról nagyon erősen támogattuk, valamint elkezdtük erősíteni a koprodukciós projekteket, amelynek eredményeként tucatnyi koprodukciós film jött létre"

- mutatott rá.

Káel Csaba azzal is elbüszkélkedett, hogy megkezdődött a magyar filmlaboratórium fejlesztése is, ami azért olyan fontos dolog, mert Európában már alig van olyan hely, ahol filmre gyártott anyaggal dolgoznak.

A produkciók számának növelésével a kapacitásokat is bővíteni kezdte Magyarország, így a gazdasági fejlesztési pályázatok részeként megkezdődött a stúdiófejlesztés is.

Idén Fóton négy új stúdió készül el 10 ezer négyzetméteres területen.

Összességében 22 százalékkal fog nőni a magyarországi stúdiókapacitás - jelezte a kormánybiztos.

Az oktatási program fejlesztésére is jelentős figyelmet fordít a Nemzeti Filmintézet, mégpedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek (SZFE) és más oktatási intézményeknek nyújtott szakemberképzési támogatással.

Az SZFE-n Európában egyedülálló képzés indult a stúdiók irányába, ami a LED-technikának köszönhetően filmes hátterek gyártását célozza

- mondta a kormánybiztos.