Gulyás Gergely: Magyarország sem katonát nem akar küldeni, sem pénzügyileg nem akar hozzájárulni a NATO-misszióhoz

Magyarország abban érdekelt, hogy csak és kizárólag olyan döntést hozhasson a NATO - még akkor is, ha a NATO-csapatok be akarnak vonulni Ukrajna területére -, amelyből Magyarország teljes egészében kimaradhat - rögzítette a miniszter; jelezve, hogy ez azt jelenti, Magyarország sem katonát nem akar küldeni, sem pénzügyileg nem akar hozzájárulni a misszióhoz. A Miniszterelnökség vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy Manfred Weber kötelező sorkatonai szolgálatot akar Európában férfiakra és nőkre egyaránt, míg Emmanuel Macron katonákat akar küldeni Ukrajnába. Magyarországnak egy európai bírósági ítélet végre nem hajtása miatt kell bírsággal számolni - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a júniusi európai parlamenti választás a migrációról hozott döntés is.

A kormány szerdai ülésén értékelte a háborús helyzetet, ami a frontvonalak áttekintését is jelenti, valamint Európa és a szövetségeseink reakcióját. A helyzet egyre nehezebb, ennek számtalan oka van – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint az ukrán hadsereg a frontvonalat nehezen tudja tartani, ennek következménye a kényszersorozás, amely az ország egész területén zajlik. Kárpátalján is fenyegeti a kényszersorozás veszélye az ukrán állampolgárokat, beleértve a magyarokat. Gulyás leszögezte: Magyarország továbbra sem ad ki senkit Ukrajnának. Emlékeztetett: Manfred Weber kötelező sorkatonai szolgálatot akar bevezetni az unióban. Ez férfiakra és nőkre is vonatkozna. Ehhez csatlakozik a francia és észt miniszterelnök, aki Ukrajna területére katonák küldését követelik. Magyarország abban érdekelt, hogy csakis olyan döntést hozhasson a NATO, amelyből Magyarország teljes egészében kimaradhat – tette hozzá. Mint mondta, ezért sem mindegy, milyen arányban leszek az EP-ben a háborúpártiak. Egyre súlyosabb a helyzet Ukrajnában

Gulyás: Megbüntetik Magyarországot A miniszter az európai bíróság előtt lévő eljárások áttekintéséről azt mondta, Magyarországnak egy ítélet végre nem hajtása miatt kell bírsággal számolnia. A kormány tudomása szerint az Európai Bíróságon az ítélet megszületett, de annak kihirdetését a választások utánra, június 13-ra halasztotta a bíróság. Magyarországot a külső határvédelem, a jogi határzár miatt akarják megbírságolni. A jogi határzár miatt kapjuk a büntetést, és napi 6 millió megfizetésére köteleznének minket. Ez jól mutatja az európai hozzáállást a határvédelemhez – mondta Gulyás Gergely.



Hozzátette, ezért, bár a háború miatt a migráció nincs annyira fókuszban, az uniós választás tétjét jelenti az is, hogy olyan képviselők kerüljenek többségbe a parlamentben, akik nem támogatják a migrációt, és a legszigorúbb külső határvédelmet támogatják. Vitályos Eszter kormányszóvivő az országos fejlesztésekről beszélve elmondta, hogy az elmúlt két hétben átadták a MOL 1,3 milliárd forintból megvalósult beruházását, melyhez a magyar állam 130 millió forinttal járult hozzá. Huszonnyolc milliárd forintból óvodák, bölcsődék újultak meg, közútfejlesztési projektek valósultak meg, sportkomplexumokat újítottak fel, kulturális beruházások történtek, és a nyíregyházi állatpark is bővült – sorolta.

A digitális programról elmondta, 2026-ra az állampolgárok minden jogosultsággal és ügyintézéssel rendelkeznek majd, így nem kell majd szabadságot kivenni ügyintézéshez. Ehhez előzetes regisztráció a kormányablakban lehetséges. Ehhez szükséges a 14. életév betöltése, okostelefon, valamint a megfelelő iratok. Rendszeresek a hekkertámadások Gulyás Gergely kérdésekre elmondta, hekkertámadások rendszeresen érnek kormányzati felületeket, de az ominózus 2022-es orosz hekkertámadás ügyében nem történt olyan, hogy érzékeny információk kerültek volna ki, bizalmas adat senkihez nem került ki. Hekkertámadás volt, de bizalmas adatok nem kerültek ki – tette hozzá.

A Robert Fico elleni merényletről, valamint az utána megjelent gyűlölködő hozzászólások kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, van olyan mértéke a gyűlöletpolitikának, ami nem jogszerű és törvénybe ütköző. A kommentvilágban általánossá vált ez a jelenség, és minden portálnak az a felelőssége, hogy ezeknek ne adjon teret. Ez jogellenes, a szólásszabadság nem egyenlő a gyűlöletre uszítással. Arctalanul, beazonosíthatatlanul gyűlölködnek, fizikai bántalmazásra utasításnak egyesek, aminek nem szabad teret adni - hangsúlyozta.

Vitályos Eszter: Ez teljesen elképesztő

Ez itt a legfőbb kérdés A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerdai jelentéséről Gulyás Gergely azt mondta az Origo kérdésére, fontos, hogy a jelentést mindennél többen megismerjék, és ha valaki nem ért vele egyet, cáfolja meg a nyilvánosságra került jelentést. Eddig konszenzus volt a magyar politikában, ma a baloldal kitartottként pénzt fogad el külföldről. Kérdés, hogy hatalomra kerülés esetén kinek az érdekében járnának el – fogalmazott Gulyás Gergely. Az, hogy Hegyvidéken Kovács Gergely a Kutyapárt a baloldal közös polgármesterjelöltje, a miniszter szerint a baloldal erkölcsi züllésének következő lépése. Azt mutatja, hogy drogdílereknek is van esélyük polgármesterként a baloldal szerint. Azok a szülők, akik ott élnek, és nem akarják, hogy gyermekei droghoz juthassanak a kerületben, nem fognak rá szavazni – szögezte le. Gulyás Gergely: Dobrev a hamis vádtól sem riad vissza egy kis nyilvánosságért Gyurcsányné szerdán azt állította, bizonyítékai vannak Sulyok Tamás köztársasági elnök ellen. A Sándor-palota később cáfolt. Gulyás Gergely az üggyel kapcsolatban elmondta, vitán felül áll, hogy az államfő Magyarország egyik legtekintélyesebb jogásza, aki magas erkölcsi mércének megfelelően dolgozott az elmúlt évtizedekben. Azt látják, hogy a baloldalon nagy a tolongás, ezért Dobrev Klára a hamis vádtól sem riad vissza egy kis nyilvánosságért, a miniszter szerint hazugság és nevetséges amit állít a DK politikusa, sőt, legfeljebb ő követ el bűncselekményt ebben az ügyben. Visszalép-e Szentkirályi Alexandra a főpolgármester-jelöltségtől? Gulyás Gergely azt mondta, a Fidesz annak örülne, ha Budapestnek fideszes főpolgármester-jelöltje lenne. Gulyás Gergely: Dobrev Klára a hamis vádtól sem riad vissza

Fotó: Csudai Sándor - Origo Háborúpárti a baloldal A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése kapcsán Gulyás Gergely hozzátette, a főpolgármestert nem veszi körül olyan nyilvánosság, mint a kormányt vagy Tarlós Istvánt, Karácsony nem tart sajtótájékoztatót hetente, kéthetente, tőle csak az kérdezhet, aki olyat kérdez, ami neki megfelel. – Ezért nem ad választ olyan kérdésekre, melyek szerint nem 2022-ben kezdődött a baloldal külföldi finanszírozása, hanem 2019-ben, Karácsony jelöltsége előtt.

Magyar Péter állítására, miszerint senki nem háborúpárti a baloldalon, a miniszter annyit mondott, ez nem igaz. A DK, és Márki-Zay Péter is azt nyilatkozta korábban, hogy fegyvert kell küldeni, NATO-csapatokat kell küldeni – mondta, hozzátéve, egyértelmű, hogy a finanszírozók is háborúpártiak. A soros uniós elnökségről azt mondta, egy fél éves elnökség az EU alapvető irányultságát nem tudja megváltoztatni, de meg kell próbálni. – Van néhány kiemelt fontosságú terület, amire mi hangsúlyt szeretnénk fektetni, ez a gazdássági versenyképesség, biztonságpolitika erősítése, közös agrárpolitika és a demográfia – emelte ki. A gyűlöletpolitikára visszatérve, Gulyás Gergely azt is mondta, az ország szempontjából veszélyes háborúpárti véleményt képviselni, de ez nem jogellenes. Lehet erről vitázni a boltban és lehet Brüsszelben. De a nyílt gyűlöletkeltés nem elfogadható része mindennek. Az, hogy Magyar Péter köreiből érkezik a legtöbb gyűlölködés, azt mondta, külön kell választani a vitát és a nyílt gyűlöletkeltést. Utóbbi semmilyen körülmények között nem engedhető meg.

Kérdésre válaszolva a miniszter összefoglalta, mit is kell tudni a júliustól induló uniós soros magyar elnökségről. Négy kiemelt területre fognak koncentrálni, ezek pedig a következők: a biztonság- és védelempolitika, a versenyképesség javítása, az agárpolitika átalakítása, a demográfiai problémák kezelése. Gulyás kérdésre elmondta, Fico merénylőjének több progresszív-baloldali közösséghez volt köze. Egy háborúpárti ember, és Ukrajnának fegyvert követelt. Robert Fico szlovák miniszterelnök merénylőjét veszik őrizetbe a lőfegyveres támadás helyszínén

Fotó: MTI/TASR/Radovan Stoklasa A békemenet elnevezésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha Arra, hogy Írország, Norvégia és Spanyolország elismerte a palesztin államot, a miniszter azt mondta, erről lesz egy szavazás az ENSZ-ben, a magyar álláspont pedig az, hogy csak akkor lesz működőképes bármilyen béke vagy államiság, ha az a két ország között jön létre. Magyarország soros elnöksége kapcsán a miniszter azt is elmondta, a 7-es cikkelyes eljárás csak politikai akarat kérdése, Lengyelország ellen úgy szüntették meg az eljárást, hogy semmit nem tettek, csupán az ország politikai megítélése változott az unióban. Aki azt hiszi, hogy a jog az unióban többet számít, mint a Szovjetunióban, az téved. Az eljárásnak nincs is jelentősége, egyesek ezen jól elszórakoznak. A forrásokhoz pedig semmi köze, az uniós pénzek folyamatosan érkeznek – hangsúlyozta. A június elsejei Békemenet célja – mint ahogyan a miniszter mondta –, hogy béke legyen. – Látszik, hogy az EP- választások tétje az, hogy állunk hozzá a békéhez és háborúhoz. Tizennégy év elteltével a békemenet elnevezésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha – mutatott rá. Németország a legnagyobb gazdasági partnerünk, ennek a mértéke csökkent, de így is kiemelkedően a legfontosabb külkereskedelmi partner. A német gazdaság nehézségei kihatással vannak Magyarországra, a tavalyi gazdasági nehézségek egy része a német recesszióból következett, a német recesszió veszélye idén is fennáll, de ettől függetlenül Magyarország leválhat a német-negatív tendenciáról – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.

"Tizennégy év elteltével a békemenet elnevezésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha"

A védővámok rontják a nemzetközi versenyképességet A gazdasági helyzetről beszélve Gulyás Gergely azt mondta, a védővámok inkább rombolják az unió helyzetét, Európa legerősebb országa Németország, és olyan szabályokat hoz, ami nem segíti az európai gazdaságot. – Kína ellen akarják alkalmazni ezeket a szabályokat. Ha megnézzük, hol van a nagy piac, akkor Kína az, a védővámok pedig rontják a nemzetközi versenyképességet – mondta. A nemzetgazdasági beruházások visszaeséséről a miniszter azt mondta, a háború miatt mindenhol visszaestek a beruházások. Példátlan reálbér-emelkedés várható Az éves inflációs célról és a reálbér növekedéséről Gulyás Gergely úgy fogalmazott, éves szinten 8-10 százalékos reálbér-emelkedés várható, ami példátlan, míg 4-5 százalékos inflációval számol a kormány. Vitályos Eszter hozzátette, a beruházások terén kétszer 200 milliárdos pályázat indul a jövőben. Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort rágalmazásért a háborúpárti kampány miatt, kijelentette: humorrovatot is nyitnunk kell a Kormányinfókon. Ha nyitnak ilyet, akkor ott majd ki lehet fejteni ezt a kérdést – tette hozzá.