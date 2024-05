Az ügyészség azt akarja, hogy Gyárfás súlyosabb ítéletet kapjon, és kerüljön azonnal börtönbe

A baloldal és a maffiózó közötti bűnös összjáték első számú célszemélyei Kövér László, Rogán Antal és Lázár János voltak. A Laborccal megbeszélt akciónak része lehetett ugyanakkor az a videó is, amin egy Rónai Attila nevű vállalkozó korrupciógyanúba keverte Kósa Lajost.

Néhány hónappal a Portik–Laborc-találkozókat követően, 2008 októberének végén egy közúti ellenőrzés után Prágában rendőrkézre került Jozef Rohác, aki Kelet-Európa leghíresebb bérgyilkosa volt és már az 1980-as években Csehszlovákia elvetemült bűnözőjének számított. Jozef Rohácot az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélték. Ezután 2009-ben szállították Magyarországra Portik bérgyilkosát.

A hangfelvételekből az is egyértelműen kiderül, hogy Portik leginkább Gyurcsány személyében látta biztosítottnak a védelmét, ráadásul még azelőtt, hogy a Demokratikus Koalíció jelenlegi elnökét 2004-ben kormányfőnek választották volna. Az is sokatmondó, hogy Portik a baloldali politikus ambícióival is tökéletesen tisztában volt,

hiszen az egykori olajbűnöző arról beszélt Gyárfásnak, hogy "Gyurcsány följebb fog menni a sportminisztériumból" és miniszterelnök akar lenni.

Ez később Medgyessy Péter megpuccsolása után meg is történt.

Majd, amikor Gyurcsány már miniszterelnök volt, a bűnöző szinte könyörgött az úszószövetség volt elnökének, hogy hozza össze a kormányfővel:

Kérlek, tedd meg azt, hogy menj el a Gyurcsányhoz. Olyan, mintha hozzám jönnél, nem hozzá.

Gyárfás ugyanakkor állítja, a sorozatos kérések ellenére sem teljesítette az alvilági leszámolások kulcsfigurájának tartott férfi kérését, aki a felvételek tanúsága szerint a 2006-os választások miatt is aggódott.

Portik egyébként a politikai színezetű robbantásokról szerzett információival jelentkezett a szocialistáknál, azt állítva, hogy a jobboldalnak állt érdekében a politikai robbantássorozat. Ez többször visszaköszön a felvételekből, sőt a bűnöző zavarosan beszélt Gyárfásnak egy ismerőséről, aki szerinte tudja, mi állt a merényletek hátterében.