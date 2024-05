Az Origo is megírta, hogy több gyanúsítottja is van annak a büntetőeljárásnak, amely miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói házkutatást tartottak Újpest baloldali alpolgármesterénél, Trippon Norbertnél. A botránnyal kapcsolatban több portál is próbálta megkérdezni a Gyurcsány-párti politikust, azonban Trippon folyamatosan menekül. A Pesti Srácok összeválogatta a politikus legszánalmasabb, leggyávább meneküléseit. Az alábbi videóban megmutatjuk: