Közel 10 milliót tett zsebre Gyurcsány tanácsadója a baloldali vezetésű Baján

Elképesztő összegeket költött az elmúlt években kommunikációra és önreklámozásra Baja balliberális vezetője, Nyirati Klára. Miközben a baloldal narratívája szerint épp kivéreztetik az önkormányzatokat, a fotósok, a videósok és a kommunikációs guruk bérével nem spórolnak – írta a Magyar Nemzet.

Helyi média

A Baja Hangja Kft. – a Bácskai Napló, a Baja Rádió és a Baja Televízió kiadója – 2020 márciusában 32,3 millió forintot kapott az önkormányzattól egy támogatási szerződésben. Ez az összeg még abban az évben tovább emelkedett, és meghaladta a negyvenmillió forintot. A következő évben, 2021-ben már 81,9 millió forintra árazták az említett médiumok költségvetését, ám ezt kétszer is megemelték: előbb októberben 96,4 millió forintra, majd karácsony előtt 106,6 millióra.

A médiacég eközben két vezetőváltáson is átesett. 2020 decemberében távozott az eredetileg kinevezett Kovács Zoltán, aki azt ígérte a testületnek, hogy vezetésével Baján hallásszabadság lesz, vagyis a helyben ellenzékbe szorult jobboldal véleménye is megjelenhet az önkormányzati médiumokban. Ezt a véleményt Nyirati Klára is helyeselte az egyik 2019-es interjújában, amelyet frissen megválasztott polgármesterként adott.

Kovács Zoltán távozása után Nyirati önhatalmúlag leigazolta a Pesti Est korábbi főszerkesztő-lapigazgatóját, Viszmeg Krisztinát, aki száműzte a fideszes képviselőket – nemcsak az önkormányzatiakat, hanem a térség országgyűlési képviselőjét is – a lapból. Viszmeg tíz hónapig maradt a Baja Hangja vezetője, majd visszatért és azóta is ügyvezető igazgató Kovács Zoltán.

Gyurcsány embere tartja a markát

Nyirati Klára a polgármestersége alatt maga mellé vette Keszthelyi Andrást, aki Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc korábbi tanácsadója. A kommunikációs guru Dobrev Klárával, Gál J. Zoltánnal és Braun Róberttel Medgyessy legszűkebb kampánycsapatának tagja volt 2001–2002-ben. Gyurcsány Ferenc kormányfői időszakában Gál J. Zoltánnak, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának csapatához tartozott, amelyben még benne volt Batiz András és László Boglár.