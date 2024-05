Gyurcsányék kezén a Városháza: Mártha Imre híven asszisztálta végig a baloldal megszorító politikáját az MVM vezetőjeként

Mártha Imre nemrégiben azt nyilatkozta egy interjúban, hogy színtiszta piaci működésben hisz. Ám minden bizonnyal nem ezen elvei (?) miatt kapta meg a Budapesti Közművek Zrt. (BKM) vezérigazgatói székét a Karácsony Gergely-féle Városházán, hanem mert megbízható kádert látott benne a baloldal. Hasonlóképpen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején Mártha a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) vezérigazgatói székét foglalhatta el. Utóbbi kinevezés előzménye volt, hogy Mártha a második Gyurcsány-kormány megalakulásától kezdve éveken keresztül asszisztált azokhoz az energiaügyi megszorításokhoz, amelyeket Gyurcsány Ferenc és szövetségesei a 2006-os választási kampányban még kézzel-lábbal tagadtak - írja a Magyar Nemzet.

A belső ember

Így tehát 2008 májusában az addig vezérigazgató-helyettesként tevékenykedő Mártha Imre lett az MVM Zrt. vezérigazgatója. Még a balliberális Népszabadság is méltatta az üzletembert a kinevezése előtt: „Mártha Imre a fia­tal közgazdász-generációhoz tartozik, aki mostanra – szintén »belső emberként« – nemcsak az MVM vezérigazgató-helyettesi, hanem az MVM nagykereskedelmi leányvállalatának vezérigazgatói tisztségét is betölti. Az utóbbi időkben a politikai kapcsolattartás szintjén, de legfőképpen a nyilvánosság előtt már rendre ő képviselte a cégcsoportot.” A megszorítópolitikát vezérigazgatóként is folytatta Mártha, aminek az eredménye – a Privátbankár összesítése szerint –, hogy a 2006 és 2010 közötti időszakban 61,5 százalékkal emelkedtek a háztartási energiaárak, a baloldali kormányzás nyolc esztendeje alatt pedig duplázódott az áramár.

Az MVM vezérigazgatójaként Mártha Imre láthatóan igyekezett meghálálni a bizalmat Gyurcsányéknak. A PestiSrácokon 2014-ben megjelent cikk szerint Gyurcsány egykori kommunikációs vezetőjének, Szigetvári Viktornak a cége milliókat keresett a paksi bővítés farvizén 2008–2009-ben. „A Bajnai Gordon-féle Együtt–PM jelenlegi társelnöke – a Szonda Ipsos két vezetőjével együtt – 2007-ben hozta létre a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft.-t, amely 2008 augusztusában bruttó 2,7 milliós, majd 2009 márciusában bruttó 2,8 milliós – összesen bruttó 5,5 millió forintos – megbízást kapott a Magyar Villamos Művektől. A szerződéseket Szigetvári Viktor, illetőleg a villamos művek akkori vezérigazgatója, Mártha Imre írta alá” – számolt be róla a hírportál.

Paks II ügyében is Gyurcsányék álláspontja mentén alakult a véleménye

Itt érdemes megjegyezni, hogy 2009-ben Mártha még támogatta a Paks II projektet, s az orosz fél mint kivitelező megbízása ellen sem volt kifogása. Ám az évek során egyre inkább „bővítésellenes” álláspontot kezdett képviselni, azzal párhuzamosan, ahogy a baloldal kormányellenes kampányként tematizálta ezt a projektet. Egy 2016 májusi interjúban például azt mondta: „Paks II ugyan kell nekünk, de az időzítésen érdemes gondolkodni”, 2021-ben, az Indexnek adott interjúban viszont már a fejlesztés teljes leállítását is felvetette.