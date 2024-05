Huth Gergely: Orbán Viktor maradt az utolsó európai vezető, aki szembeszegül a háborús őrültséggel

Akkor is és most is ugyanaz volt a tét: engedjük, hogy gyarmattá tegyenek bennünket, vagy járjuk inkább a magunk útját, és megvédjük a demokratikusan megválasztott kormányunkat? Azaz szuverén, demokratikus ország maradunk-e, vagy szíjra kötve szimatoljuk a nagyok csizmáját?